2023十大YouTuber翻車！Joeman吸毒遭逮　他爆性騷「抖內仍賺飽」

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網紅「林叨囝仔七寶媽」先是被爆料懷孕期間堅持爬山，結果連累山友害其受傷後出面道歉，沒想到立刻又被爆料揹著一歲嬰兒學習滑雪，引起各界撻伐，最終又被網紅「城西有顆地圖炮」踢爆，7寶媽都用Uber接送小孩，自己去逛街，被調侃是「Uber Kids」，七寶媽瞬間黑料不斷，雖然都有出面道歉，但粉絲仍然不太買單。
二、劉芒
一位知名攝影師在IG爆料發文，表示「這女的讓我半夜氣到手握拳發抖」，提到劉芒團隊經常需要針對照片調修一番，攝影師都辛苦修片修到凌晨，而且這樣的情況一連就是5天，前後就修了40小時。貼文後來甚至釣出多名廠商苦主。劉芒事後出面道歉，這半年發片數量也減少，最近跟其他YTR一起交換禮物，也坦然面對今年的翻車風波，不少人也替她加油打氣。
三、老高
YouTube頻道「老高與小茉」遭控抄襲日本影片，事後聲明承認資料來源都是網路跟書籍，但是否認抄襲他人的呈現方式，宣布未來會改變拍片模式，會明確備註所有資料來源。
四、Joeman
知名YouTuber「Joeman」以開箱3C、美食等題材走紅，專業形象以及好口條深受觀眾喜愛，但卻在11月6日因為涉持大麻遭到警方逮捕。事後第一時間發出影片道歉承認吸食大麻，獲大批觀眾支持希望不要再犯，目前頻道再度回歸正軌持續更新。
五、蕾菈、湯宇夫妻
警方11月6日持搜索票到蕾菈、湯宇夫妻家中，當時一家人正準備出門，警方要求2人交出毒品，湯宇表示「你們自己搜」，隨後員警就在主臥室床旁的抽屜裡面，搜出一包約0.4公克大麻及吸食器，將兩人帶回新北地檢署偵訊，而檢察官經偵訊後斟酌案情，認為沒有必要諭令交保或其他強制處分，無保請回。隨後蕾菈、湯宇各自委託不同律師事務所發表聲明，強調沒有「絕無走私毒品」，而事後也拍片道歉，承認做出不好的示範。
六、蔡阿嘎
蔡阿嘎到日本拍攝許多類型影片，結果因為「日本5家地雷連鎖店」的影片慘遭炎上，不僅被日本網友砲轟直呼「不要再來日本了」，也登上日本媒體版面。事後蔡阿嘎團隊出面致歉，「做了不好的事情，也完全接受大家的批評指教，沉澱自己，並設法改善」。
七、人生肥宅x尊
前陣子被爆出手遊業配作假，該款遊戲分配給多位網紅業配，廣告中的實況主們都是先錄製好畫面，並念稿配音，根本沒體驗到遊戲。尊事後遭到點名，出面道歉表示「當初覺得這支廣告很好做，便草率接案了，後來被人提醒後，才知道遊戲把關上有問題」坦言是自己疏忽，也請遊戲廠商把廣告撤除。
八、朱學恒
曾是YouTube「抖內排行榜」冠軍的「朱學恒的阿宅萬事通事務所」，6月遭國民黨市議員鍾沛君揭露對她毫無預警的強吻、摟抱，後來道歉，並且將YouTube頻道停更，不過最近又再度回歸螢光幕前，然而根據統計，朱學恒即便停更接近半年時間，今年收到的抖內仍然是台灣YouTuber中第二名，年抖內收到新台幣380萬5466元，僅輸給館長393萬餘元，成績相當驚人。
九、超哥
被封為「全台最有錢YouTuber」超哥，旗下自創品牌「超派炸雞」日前被Toyz（劉偉健）爆料疑似員工偷倒廢油在水溝，事後雙方隔空互槓，最後超派炸雞發文致歉推出優惠活動，雙方也在《賀瓏夜夜秀》同台和好，成為話題。
十、小哥哥艾理
遭女戰神馮語婷爆料找染毒女性拍影片，還邀請到頻道跟人發生性關係，邀請粉絲檢舉下架小哥哥艾理粉專，事後小哥哥艾理拍片表示粉專消失是因為自行關閉，而不是外傳「被下架」。