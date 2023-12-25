Gogoro聖誕節一啟動「秒獲驚喜」！隱藏規則曝光 一堆車主不知
今（25）日為聖誕節，不僅大街小巷都在播放聖誕歌曲，營造濃厚佳節氣氛，電動機車Gogoro更是直接送上聖誕驚喜，只要車主啟動及關閉車輛，都會聽到各5秒聖誕快樂頌，但並非無限次播放，一天最多只會播放5次，且只要Gogoro處於靜音模式就不會唱歌；此外若要立刻關閉聖誕歌， 只要隨意按任何鍵或輕按煞車即可。
記者賴禹妡／綜合報導
Gogoro除了會記得車主生日，在當天獻上生日快樂歌之外，聖誕節這天也會送上驚喜，只要一啟動Gogoro，機車就會自動播放聖誕快樂頌。不少車主曾樂喊「唱歌很應景又可愛」、「這個功能很貼心」，但也有社恐人直呼是「羞恥Play的功能」、「怎麼關啊」、「唱歌到底是什麼設定」。
根據《蘋果仁》指出，只要讓Gogoro系統更新到最新版本，Gogoro就會在聖誕節當天唱聖誕歌，基本上無需對車輛進行任何修改設定。雖然Gogoro官方沒有明說，但依照過往慣例，聖誕歌曲並非無限次播放，一天最多只會播放5次。除此之外，若已透過手機將車輛音效設定改為靜音模式，Gogoro就不會唱聖誕歌。
而《NOWnews今日新聞》記者實際測試，只要開啟Gogoro電源之後，並照常啟動車輛，Gogoro隨即就會唱5秒聖誕歌曲；而當車輛離開行駛模式，則會將聖誕歌曲後半段5秒部分唱完，非常有趣。