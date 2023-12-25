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吳淡如「老公載年輕嫩妹」兜風被拍還穿情侶裝！她嘆：吃人夠夠

▲吳淡如老公被拍到在年輕嫩妹兜風，兩人還穿情侶裝，吳淡如嘆「吃人夠夠」。（圖／吳淡如臉書）
▲吳淡如老公被拍到在年輕嫩妹兜風，兩人還穿情侶裝，吳淡如嘆「吃人夠夠」。（圖／吳淡如臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

59歲的知名作家、主持人吳淡如，即便近年已淡出螢光幕前，仍持續在社群上與粉絲互動。吳淡如和圈外人鄧明昆（Simon）結婚22年，她在45歲時懷孕生下愛女小熊，如今女兒已14歲，近日她收到粉絲的偷拍照，「我的老公帶著一個年輕的妹妹去兜風」，兩人還穿情侶裝，她無奈表示「只有一句成語『吃人夠夠』可以形容。」

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▲吳淡如學而不厭，近日到大陸攻讀歷史學博士。（圖／吳淡如臉書）
▲吳淡如收到粉絲偷拍照，是老公載女兒兜風的照片。（圖／吳淡如臉書）
吳淡如昨（24）日在臉書上曬出一張照片，寫上「有人偷拍到我的老公，帶著一個年輕的妹妹去兜風，在風和日麗的台中哈哈哈」，她透露年輕妹妹為了穿上情侶裝，穿了她的皮衣，「包括鞋子都是從我那裡拿的」，形容對方根本是「吃人夠夠」。

▲吳淡如以44歲高齡生下愛女小熊，母女倆感情好。（圖／吳淡如臉書）
▲吳淡如以45歲高齡生下愛女小熊，母女倆感情好。（圖／吳淡如臉書）
吳淡如一邊感謝粉絲偷拍傳給她，一邊也心疼家人因為自己是公眾人物的關係，同樣受到關注，「說真的，因為有我，他們兩個人壓力有點大。簡直到處都是攝影機呀。」文中雖沒直接點出「年輕妹妹」的身分，眾人都看得出就是在說女兒，網友看完後紛紛表示「好幸福甜蜜的畫面喔」、「不能做壞事的，到處充滿眼線地表上最強的小三」、「重點是還抱著妳老公」、「太可愛的父女畫面，還把老爸抱得緊緊的，可見感情是多麼濃厚真是羨慕」、「確實是情人，前世的。」

▲吳淡如坦言因自己是公眾人物，連帶家人也會被關注。（圖／吳淡如臉書）
▲吳淡如坦言因自己是公眾人物，連帶家人也會被關注。（圖／吳淡如臉書）
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