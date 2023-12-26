吳淡如老公載嫩妹「她還穿我皮衣」 曾自認：我在家比較像小三
知名作家兼兩性專家、主持人吳淡如近日在臉書分享，老公騎重型機車載女兒被偷拍的照片，形容「老公帶著一個年輕的妹妹去兜風」，「為了搭情侶裝，這個年輕的妹妹還穿我的皮衣」、「吃人夠夠」，她曾說父女倆的相處很像情侶，每天都在談戀愛，自嘲：「而我比較像小三。」
記者楊穎軒／綜合報導
59歲吳淡如2001年嫁給小2歲圈外人鄧明昆（Simon），8年後以45歲高齡產下女兒「小熊」便淡出電視圈，如今愛女已經是14歲亭亭玉立的少女，她多年前受訪聊家庭生活，透露老公寵女無極限，帶小孩去爬山，7公里的路程就揹了女兒5公里，出國狂掃6件新衣服送小熊，還把要買她生日禮物的預算，改買高級玩具車給前世情人。
吳淡如覺得老公寵溺女兒的程度很離譜，「我上輩子一定搶了女兒的老公，這輩子老公就被女兒搶走」，更忍不住自嘲：「他們就像是情侶，而我比較像小三。」
對於闖入婚姻的小三，吳淡如曾在節目上表示，女人在婚姻和愛情裡「不要勉強自己 」，要有「只有我才能勉強自己」的決心，聽到小禎說前夫李進良在結婚前一天爆出花邊新聞，曾一度猶豫婚禮還要不要辦，吳淡如承認：「如果是我也沒勇氣退婚！」笑說這就是婚宴一定會有龍蝦的原因，「因為結了婚就是要又聾又瞎才走得長久」！
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