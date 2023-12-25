台南聖誕節「無死角執法之樹」爆紅！1.7萬人朝聖 作者現身了
今（25）日為聖誕節，各地街道都出現聖誕佈景裝飾，其中又以聖誕樹最為常見。近日台南市永康分局永信派出所前的「無死角聖誕樹」就引起熱議，只見上頭全都是由廢棄監視器組成，且還360度裝充滿整顆聖誕樹，讓1.7萬名網友全笑噴直呼是「科技執法之樹」，永康分局也於留言區現身表示「感謝小編來拍攝報導」。
記者賴禹妡／綜合報導
臉書粉專「台南式 Tainan Style」22日PO出照片，並寫下「無死角聖誕樹」。只見畫面中，警局門口擺了一顆特別的聖誕樹，利用木頭作為支架，在上頭擺滿廢棄監視器裝飾，再用綠色彩帶及禮物點綴，最上方還放了公仔當作聖誕樹星星，看起來既霸氣又吸睛。
貼文曝光後，立刻吸引1.7萬人朝聖按讚，網友們紛紛笑翻留言「科技執法之樹」、「超想知道聖誕老人是誰」、「好光明正大的聖誕樹啊」、「當你凝視聖誕樹、聖誕樹也在凝視你」。
而「台南式 Tainan Style」也於留言處補充，這顆聖誕樹位於永康分局的永信派出所，去年的「封鎖線聖誕樹」也是出自於同個作者之手，只是現在該作者被調到永信派出所擔任副所長，「無死角聖誕樹」才會換位置。而永康分局也現身表示「感謝小編來拍攝報導」。