強強聯手推年菜　老新台菜、承億酒店獻美味新意

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老新台菜首度推出適合5~6人品嚐的開運冷凍年菜，官方商城獨家精選五道美饌，「吉祥如意大三元」包含紹興醉蝦、綑蹄以及油雞；暖心圍爐雞湯「瑤柱響螺燉雞湯」、油亮Q彈「富貴吉祥一品封」、奢華版米糕「龍蝦蟹肉糯米糕」、「松露鮑魚煨虎掌」道道都是年節必吃。
金龍年限定的「蘿蔔糕」特別選用同樣獲得必比登推介-高雄在地老字號「橋邊鵝肉」出產的「樂朋LE PONT」黃金鵝油香蔥酥，米其林雙品牌打造出香氣十足、口感綿密、層次豐富的台式島嶼蘿蔔糕。重達1KG的美味蘿蔔糕，融合飛魚卵香腸、白蝦仁、台灣鯛魚及美濃珍珠菜圃等滿滿餡料，絕對是年節必吃的應景佳餚。
還是有全台首款辣油界的維納斯「辣台妹辣油」，獨特細緻的花椒與馬告清檸香氣，極致淬煉出珍貴的辣油精華，搭配島嶼蘿蔔糕，更是一滴入魂，絕配享受。除了老新電商平台推出的商品，每年超熱銷的經典年菜外帶禮盒，老新台菜九如創始店及十全店即日起開放預購，提早預訂更享有早鳥價優惠。
承億酒店「誠心承億團圓年菜」組合，擁有七項佳餚，內容包含櫻花蝦蒲燒米糕、紅露紹興醉蝦鮮、港式蘿蔔糕、人參烏骨雞、東坡肉、剁椒魚、蜜汁雙方，另加贈一口烏魚子，還有承億酒店專屬訂製保冰袋，凡訂購整套年菜6888元，即可同時擁有Papillon主廚特製普羅旺斯XO醬，限量300套。即日起至2024/1/12開放訂購。
承億酒店今年特別與Papillon主廚法籍米其林二星主廚Xavier Boyer博雅維合作，推出特製「普羅旺斯XO醬」，醬料中加入了風乾番茄及黑橄欖等歐風元素，限量 300罐。主廚Xavier Boyer表示，XO醬在台灣是常見的烹飪醬料，此次產品開發希望融入Papillon的風格概念，讓購買民眾也能在年節料理搭配出具有法餐風味菜色。