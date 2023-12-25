年節團圓「聚餐、年菜、送禮」 義享時尚廣場澎湃開賣
農曆年節將屆，為了滿足民眾團圓聚餐以及送禮需求，高雄義享時尚廣場特別精選十大餐飲品牌，推出不可不嚐的功夫年菜、各式異國風味餐點及圍爐必備的品鍋料理等各式美味。此外，挾著打造高雄最齊全美食新殿堂的氣勢，義享也引進以一鴨多吃聞名的超人氣「鴨寮街-烤鴨點心坊」，將於12月26日正式開幕。
記者陳美嘉／高雄報導
「鴨寮街-烤鴨點心坊」融合古法與創新，除了拿手的港式料理及點心之外，絕不能錯過的便是主打的烤櫻桃鴨一鴨多吃，堅持使用宜蘭最高品質的櫻桃鴨交由主廚精心製作，燒製完成之後的外皮不但酥脆還富含順口的油脂，肉質更是細質彈嫩，再搭配上特製醬汁入口，絕對令人拍案叫絕；此外，港式料理及家常快炒也是不容錯過的特色餐點。開幕期間，凡當日於櫃上消費即可憑發票兌換專屬馬克杯乙個(送完為止)。
「鴨寮街-烤鴨點心坊」今年於義享時尚廣場特別推出「龍年年菜外帶套組六人套餐」，內含烤鴨櫻桃鴨、麻辣/鼓味黃依魚、蒜茸蒸鮮鮑、台式佛跳牆、櫻花蝦干貝米糕、懷舊古早味豆花等多樣料理，凡於12月31日前預購，再加贈「開運蘿蔔糕」乙盒。
義享多國年菜料理齊匯，打造團圓美食聯合國。主打日式極上和食的南部獨家品牌「旭集」，嚴選新鮮旬味、料理人的自慢堅持與九大和食名店區，以最精緻美味的方式提供年節聚餐選擇。「開飯川食堂」推出「龍騰虎躍開運年菜組」，讓包山包海的澎派年菜為團圓歡慶再添風采。以新時尚創意結合廣東菜獨有風華的「蒸鮮腸粉」推出「龍吟虎嘯金璽年團圓年菜全席(十人套餐)」。新派台菜「叁和院」的「新春金采宴(十人套餐)」有多達十道的菜色及二壺特調。而「饗泰多」四人套餐則適合小家庭團圓選擇。
除了團圓聚餐之外，走訪親友的新春禮盒，同樣也能在義享時尚廣場一站搞定。在烘焙名店部份，擁有80多年歷史的「不二緻果」、追求純粹原料的「帕莎蒂娜烘焙坊」都是伴手送禮的好選擇；如果想追求異國風格禮盒的民眾，亦有南洋美食的「馬來舅南洋閣」肉骨茶與「水產優」的馬來西亞貓山王榴槤。想趁著年節一同品茗享用佳釀，也有「天仁喫茶趣」、「山豐居」、「成真咖啡」、「COKA」XO白蘭地至尊禮盒等。