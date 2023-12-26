台北炸雞店「月薪6萬」贏爆上班族！老闆嘆找不到人 眾點破關鍵
今年各行各業都有出現缺工的問題，尤其餐飲業因為普遍又低薪，導致缺工的情況更為嚴重。然而，一位在台北市炸雞店工作的員工，就表示自己目前的薪資是55K到60K的區間，但是不管怎麼樣，老闆還是找不到人，就算找到人來上班，也都待不久就離職，也讓她更加明白餐飲業缺工的現況就是「難找人」，然而貼文曝光後，不少人就點出最大關鍵。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「我目前在一間炸雞店上班，上班時間是10小時，還算蠻長的，月休6天，但是薪水落在55000至60000之間，閒的時候打掃環境做自己的事，基本上老闆也不會說什麼，可能是我太奴了，不缺錢的或者有更好的待一陣子就都跑了，餐飲業真的很難找人。」
貼文曝光後，不少人對於炸雞店的薪水開到60K非常的驚人「這個薪水也太誇張，完全是餐飲業天花板」、「突然好想知道你在哪裡上班，薪水真的好香」、「比我好多了，工廠作業員每天12小時，一個月要工作23天，薪水才3萬初頭....」、「這個薪水也太頂了吧，但是不喜歡餐飲的人就還是留不住也是正常」。
至於為何炸雞店月薪6萬明明贏過市面上許多行業，但還是找不到人，不少職人分析「應該是工時太長了，月休6天的話我也無法」、「我覺得應該是太累，不然這薪水在餐飲已經挺頂，可能是你勞動力比較厲害」、「工時太長店家又太忙吧，月休6天每天10小時很硬的」、「這個工時跟休假，對我來說真的無法接受」。
事實上，根據104人力銀行調查，現在年輕人找工作除了考量薪水之外，在工作上也想要獲得所謂的「彈性工時」，例如可以遠距離辦公的模式、彈性緩衝上下班時間、更彈性的輪休以及休假制度的等等，也因此即便該家炸雞店開出高薪，但因為休假不彈性，且工時偏長，所以才會一直找不到人。