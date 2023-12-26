韓國人冬天不關水龍頭！達人曝原因：不是浪費 武嶺也貼公告照做
韓國近日迎來負16度低溫，寒冷程度與台灣冬天大不同。近日就有旅遊粉專指出，韓國在冬天會刻意將水龍頭打開，並讓水持續流動，此舉並非浪費水，而是避免水管凍結。貼文曝光後立即引起熱議，讓不少台灣人有感直呼「雪季去過合歡山就會懂！」
記者賴禹妡／綜合報導
韓國旅遊業者近日在臉書粉專中發文，她表示南韓又迎來零下超過10度的低溫，而在韓國的冬天裡，不少人都會刻意把家中水龍頭打開，保持水不斷流動，「當然有人不明白，以為浪費水」。
粉專解釋，因為氣溫關係，冬天時韓國的水管容易結冰，不慎爆開就要花大錢維修，因此讓水龍頭持續流動。若水管真的結冰，可以嘗試用暖風機吹一下，或是灑上溫水疏通，千萬別用熱水，否則水管高機率會爆開。
貼文曝光後，網友們紛紛留言「長知識了，很難想零下的日子要怎麼渡過」、「難怪前幾天去韓國看到好多沒關水」，但也有人指出「暖氣有開才是關鍵，搞不清楚的才以為是放水流就有用」。此外，不少台灣人也表示「雪季去過合歡山就會懂」、「就像台灣高山上的山屋水龍頭也會這樣刻意流」。
事實上，合歡山冬季有時會遇上下雪情形，東勢林區管理處就曾發出公告，提醒民眾上山前除了要準備足夠禦寒衣物，並注意公路總局發布交通訊息及氣象資訊，更呼籲遊客雪季期間勿將公廁水龍頭關閉，避免管線凍結。