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男童長期便祕治不好！不是菜吃太少而是「腸漏」　醫揭高風險族群

▲腸漏症的症狀多元，通常與慢性發炎症狀相關，包括過敏、疲勞、頭痛、腸胃道症狀、排便不成形、脹氣等，因此一般民眾較難自我察覺。（圖／記者陳明中攝）
▲腸漏症的症狀多元，通常與慢性發炎症狀相關，包括過敏、疲勞、頭痛、腸胃道症狀、排便不成形、脹氣等，因此一般民眾較難自我察覺。（圖／記者陳明中攝）

記者周淑萍/綜合報導

腸道向來有第二大腦之稱，腸道如果出現漏洞，恐怕會影響身體各方面。聯安預防醫學機構分享，有一位7歲的陳小弟弟長期便秘，已經做過兒童健檢、也根據過敏原報告盡量避開可能過敏原，但腸胃不適的症狀卻始終沒緩解，甚至第二次複檢224項過敏原檢項時，出現更多的過敏原，聯安預防醫學機構聯青診所副院長蘇聖傑醫師經查發現，原來是因為「腸黏膜」沒有確實修復，因此過敏反應才無法緩解。

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📍腸漏症症狀
人體腸道除了能消化、吸收食物營養，腸道黏膜更是身體重要的屏障，能避免有害物質從腸道縫隙滲透到血液中。蘇聖傑醫師解釋，陳小弟弟的狀況，即是因為腸黏膜受損，形成腸漏症，所以無法阻止過敏原、毒素或其他有害物質滲透進血液中，才會造成不管怎麼避開過敏原，還是有便秘、腹部不適的原因，甚至因為屏障大開，導致過敏原越來越多。除了便秘，腸漏症的症狀多元，通常與慢性發炎症狀相關，包括過敏、疲勞、頭痛、腸胃道症狀、排便不成形、脹氣等，全身上下各式各樣系統都可能會出現狀況，因此一般民眾也較難自我察覺。

▲「腸漏」（圖／聯安預防醫學提供）
▲「腸漏」會造成身體慢性發炎、食物敏感反應、自體免疫反應、腸胃道症狀等。（圖／聯安預防醫學提供）
📍誘發腸漏症的原因
不管哪個年齡層、性別都可能患有腸漏症，主要是「先天體質」加上「後天影響」（生活習慣）下更容易好發。蘇聖傑醫師進一步解釋，不少人想到腸漏症，都以為是因為有特定過敏原導致腸道通透性增加，才會造成便秘、腹瀉、皮膚癢等症狀，但其實源頭也可能是因為毒素、過敏原、壓力、藥物、病菌等造成，此時若腸黏膜修復過程趕不及破損速度，即會形成腸漏症，若食物未被完全分解，其中的的蛋白分子便會從縫隙進入血液，引發過敏反應。因此，有腸漏症時，修復腸黏膜，使屏障完整也是不可忽視的一環。

▲「腸漏」主要是先天體質加上後天生活習慣而誘發，大人、小孩都有可能發生。（圖／聯安預防醫學提供）
▲「腸漏」主要是先天體質加上後天生活習慣而誘發，大人、小孩都有可能發生。（圖／聯安預防醫學提供）
📍改善腸漏症的方式
想要修復腸黏膜，最重要的是想辦法增加黏膜的修復能力，從不同面向提供腸道支援，比如補充修復腸道黏膜的營養品，如麩醯胺酸、益生質、益生菌等，來支持黏膜細胞的修復。蘇聖傑醫師提到，如同燙傷的人會使用人工皮覆蓋傷口、避免暴露，腸黏膜也需要有營養素的支持，以利生成、穩定腸道黏膜。此外，最重要的還是平時透過良好的生活型態預防腸道黏膜受傷，建議飲食上盡量減少的精緻加工食品、注意三餐營養均衡，且有固定的運動習慣，也別忘記做好壓力管理。

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