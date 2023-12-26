台積電1.4奈米廠進駐台中時間曝光 中科二期內政部都委會過關了
內政部都委會今（26）審議通過「變更中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫（配合台中園區擴建二期）案」，充實我國半導體產業先進製程廠房用地需求，預計最快明（2024）年中，即可交付土地予進駐廠商以及進行公共工程施作。
記者徐銘穗/綜合報導
中科二期將變更部分農業區及機關用地為89公頃之園區事業專用區及相關公共設施用地，未來除可引入4500人之就業人口充實半導體產業量能，也因應氣候變遷及2050淨零路徑之策略與目標，明定再生水及再生能源之供應期程，具體呼應國際永續發展目標等相關指標，減緩產業經濟發展對於環境之衝擊，以期兼顧國際競爭力及在地可持續地和諧發展。
內政部表示，今（26）專案小組會議，獲致六大具體建議意見，要求臺中市政府及國科會中科管理局補充說明國家2050淨零路徑、永續發展目標SDGs及ESG指標，中長程交通系統規劃、公用事業供應及設施設備規劃構想（用水用電）、環境敏感與災害潛勢及防災計畫等。
土地徵收審議小組今（26）召開會議報告確認徵收土地之公益性及必要性、隔離綠帶設置合理性、經濟及文化保存之評估及私有土地及高爾夫球證補償協商事宜。而事實上，中科二期鄰近4區房價早就全漲了，精華區建案已見7字頭，蛋白區還將挑戰5字頭，近1年房價漲幅最高來到18.12%。