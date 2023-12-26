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Joeman被來賓嗆呼麻事件！「真實反應」全播出　店員嘴角都失守了

▲Joeman最新一集對決找來Lucy拍攝平價奢華火鍋對決，結果Lucy大開Joeman呼麻事件玩笑，引起討論。（圖/YT@Joeman）
▲Joeman最新一集對決找來Lucy拍攝平價奢華火鍋對決，結果Lucy大開Joeman呼麻事件玩笑，引起討論。（圖/YT@Joeman）

記者張嘉哲/綜合報導

百萬網紅Joeman（九妹）11月初因為被逮到持有大麻而公開道歉，也坦承有吸食，引起社會大眾議論，不過事發之後，Joeman的頻道仍然正常營運上片，經典的「Joe是要對決」系列影片也是一支接著一支上，相當快速讓自己的生活回到正軌。不過最近他上傳最新影片當中，邀請另位網紅Lucy一起來錄影，拍攝「平價以及奢華火鍋對決」，結果沒想到Lucy效果拉好拉滿，過程不斷調侃Joeman吸毒事件，連火鍋店店員嘴角都失守，影片引發討論。

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Joeman在最新一集「Joe是要對決」當中，找來同樣也是網紅的Lucy當來賓，對決主題是「平價火鍋」對決「奢華火鍋」，結果開場的時候Lucy就相當嗨，Joeman也說「現在是可以這麼開心的嗎？」Lucy則直接回說「對啊！你等等下面網友會說你還敢笑啊！」推測兩人拍片的時間點就在呼麻事件過後不久。

▲Lucy在Joeman要喝湯的時候叫他「不要再呼了」，調侃九妹呼麻事件。（圖/YT@Joeman）
▲Lucy在Joeman要喝湯的時候叫他「不要再呼了」，調侃九妹呼麻事件。（圖/YT@Joeman）
隨後Joeman跟Lucy在吃平價火鍋時，Joeman要品嚐湯頭時要吹涼，結果Lucy又說「Joeman不要再呼了！」讓Joeman也覺得自己被虧相當好笑；後來品嚐奢華火鍋時，Lucy又說「我們現在可以當合法廢物欸」；Joeman回應「廢物本來就合法」，Lucy立刻補問「那什麼不合法？」再度調侃Joeman犯法吸毒事件。

Joeman也回應「很多東西不合法！我現在很清楚，今天要Cue幾次！」Lucy一旁直接笑翻，而火鍋店店員也被拍到嘴角忍不住失守的畫面，Joeman則是有些尷尬的陪笑。影片最後也放上幕後花絮，製作人表示，Lucy要開這些玩笑是有經過同意，但是不一定會放上全部，Lucy也說「我這次來是抱持著最後一次錄Joe是要對決的心情」。

▲Joeman聽到Lucy又問「那什麼不合法」，馬上回應「今天要Cue幾次？」店員聽到嘴嘴露出笑容。（圖/jYT@Joeman）
▲Joeman聽到Lucy又問「那什麼不合法」，馬上回應「今天要Cue幾次？」店員聽到嘴嘴露出笑容。（圖/jYT@Joeman）
影片曝光後，不少觀眾認為Lucy效果適當讓影片更有趣「我真的快笑死，每當我忘記時，Lucy又會出來提醒我」、「Lucy到奢華火鍋那邊，連店員都笑出來了」、「太好笑了這集，滿滿的調侃，Joeman也很大器，知道是自己做錯事情一率承受」、「有剪這些調侃的放進去，就覺得Joeman是真男人！這集好看」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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