Joeman被來賓嗆呼麻事件！「真實反應」全播出　店員嘴角都失守了

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隨後Joeman跟Lucy在吃平價火鍋時，Joeman要品嚐湯頭時要吹涼，結果Lucy又說「Joeman不要再呼了！」讓Joeman也覺得自己被虧相當好笑；後來品嚐奢華火鍋時，Lucy又說「我們現在可以當合法廢物欸」；Joeman回應「廢物本來就合法」，Lucy立刻補問「那什麼不合法？」再度調侃Joeman犯法吸毒事件。
Joeman也回應「很多東西不合法！我現在很清楚，今天要Cue幾次！」Lucy一旁直接笑翻，而火鍋店店員也被拍到嘴角忍不住失守的畫面，Joeman則是有些尷尬的陪笑。影片最後也放上幕後花絮，製作人表示，Lucy要開這些玩笑是有經過同意，但是不一定會放上全部，Lucy也說「我這次來是抱持著最後一次錄Joe是要對決的心情」。
影片曝光後，不少觀眾認為Lucy效果適當讓影片更有趣「我真的快笑死，每當我忘記時，Lucy又會出來提醒我」、「Lucy到奢華火鍋那邊，連店員都笑出來了」、「太好笑了這集，滿滿的調侃，Joeman也很大器，知道是自己做錯事情一率承受」、「有剪這些調侃的放進去，就覺得Joeman是真男人！這集好看」。
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