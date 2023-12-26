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全台灣都在學！2023年「超洗腦10大迷因」　阿嬤饋咖讓舒華翻白眼

▲舒華在6月直播時，也耳聞了「阿嬤饋咖」這個迷因，一度小翻白眼，哭笑不得。（圖 ／舒華IG）
▲舒華在6月直播時，也耳聞了「阿嬤饋咖」這個迷因，一度小翻白眼，哭笑不得。（圖 ／舒華IG）

記者潘毅／綜合報導

2023年再過幾天就將結束，而這一年來在網路平台上，也出現許多「新迷因」大大洗腦網友，許多人都開始把這些用語掛在嘴邊，有些人甚至還會拍影片效仿。對此，《NOWnews今日新聞》也盤點了2023年，洗腦台灣人最深的「10大迷因」，其中更有讓台籍韓星葉舒華哭笑不得的存在。

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1.阿嬤饋咖
韓國女團 (G)I-DLE在5月份推出主打歌曲《Queencard》，其中一段超洗腦的「I'm a Queencard」歌詞，在卻被台灣粉絲認為好像「阿嬤饋咖」。6月底時， (G)I-DLE台籍成員舒華在直播時，也耳聞了「阿嬤饋咖」這個迷因，一度小翻白眼，哭笑不得表示：「不要每次都這樣子，好好的歌給你們這樣搞」。

2.山道猴子
YouTuber創作者「Eric Duan」今年7月推出影片《山道猴子的一生》動畫，因為劇情太過寫實而爆紅，劇中台詞像是「車不改要怎麼騎」、「你不理財財不理你」、「社會在走，行情要有」、「莫忘初衷」、「沒技術還不是渣」、「什麼時候還（ㄏㄞˊ）錢」等等，都成為許多人口中的常用字句。

▲《山道猴子的一生》以寫實劇情爆紅，如今劇中台詞再度神預言了現況。（圖／YT@Eric Duan）
▲《山道猴子的一生》以寫實劇情爆紅，劇中許多台詞更成為迷因。（圖／YT@Eric Duan）
3.恐龍扛狼
「恐龍扛狼」原曲是雲南的抖音創作者「雲南權妹」，她以雲貴川方言改編鄭秀文的經典歌曲《眉飛色舞》影片，「恐龍扛狼」意思維生因高亢響亮，魔性歌詞加動感舞步，讓許多網友聽完第一次後就完全停不下來，變身成為洗腦神曲。

4.超派
超派在台語中的意思為超壞、超凶，過去一直就是網紅「超哥」的口頭禪，不過到了10月份他與Toyz因「到此一油」對尬後，也成為許多網友筆戰或嘲諷時會使用的日常用語。

▲昨（28）日晚間超哥突然在臉書上貼出與Toyz同台照片，畫面曝光也引爆熱議。（圖／取自臉書超派人生）
▲超派在台語中的意思為超壞、超凶，過去一直就是網紅「超哥」的口頭禪，10月份他與Toyz因「到此一油」對尬後，也成為流行用語。（圖／取自臉書超派人生）
5.誓言版求佛

「求佛」早在2006年就發行，原唱歌手為「誓言（本名辛世延）」，過去就已經是「兄弟」超愛聽的歌曲，為何2023年求佛再度翻紅？其實是一位抖音網紅穿上POLO衫、深色西裝褲加上鑰匙圈的復古裝扮，加上絲滑舞蹈進行

後來又加入全球都愛做街訪的「你耳機在聽什麼音樂」的梗，只要戴耳機時，當有人要向妳問路時，都要下意識回答「我耳機裡聽的是誓言版的求佛，對」，隨後開始熱舞，影片爆紅掀起模仿潮。

6.滑步舞
2023年下半年，滑步舞（Slickback）席捲了全球社群網路，利用雙腳輪流在地面上滑行，創造出漂浮在半空中滑行一般效果，更吸引大批韓星、網紅拍片模仿。而台灣雲林虎尾高中生也不落人後，在大隊接力賽上邊跑邊跳出「鬼步」前進，動作流暢且迅速，最後還奪得小組第一名，影片曝光後，引來全球網友朝聖按讚，觀看人次甚至突破3000萬。

7.晚安瑪卡巴卡

過去網路上一直都有「晚安，瑪卡巴卡」這個迷因詞彙，這源自於英國兒童節目《花園寶寶》，在每一集結束時，旁白都會依序說出「晚安，瑪卡巴卡」、「晚安，烏西蒂西」，而到了第34屆金曲獎頒獎典禮時，主持人韋禮安在尾聲時特別向觀眾說「晚安，瑪卡巴卡」造成轟動，也讓這句話在2023年成為顯學。

▲晚安，瑪卡巴卡一詞其實已經在網路上存在許久，只是到了2023年時，成為了顯學。（圖／取自網路）
▲迷因「晚安，瑪卡巴卡」，其實已經在網路上存在許久，只是到了2023年時，成為了顯學。（圖／取自網路）
8.不敢相信
出自於台劇《關於我和鬼變成家人的那件事》，劇中男同性戀毛毛常常將「不敢相信」掛在嘴邊，加上劇情加持，讓許多網友也紛紛倍這四個字洗腦，運用在日常生活中。導演程偉豪也曾透露，「不敢相信」是林柏宏自己提出的點子。

▲林柏宏在《關於我和鬼變成家人的那件事》片中一句「不敢相信」口頭禪帶起風潮，他因為角色關係還收到許多同志粉絲私訊。（圖／愛迪達提供）
▲林柏宏在《關於我和鬼變成家人的那件事》片中一句「不敢相信」口頭禪帶起風潮，他因為角色關係還收到許多同志粉絲私訊。（圖／愛迪達提供）
9.挖呀挖呀挖
中國大陸湖北武漢市的一位黃姓幼兒園女老師，在抖音上傳自己教唱童謠兒歌「小小花園」的影片，沒想到因為「挖呀挖呀挖」帶動唱而爆紅，觀看次數突破21億，更成為各地幼稚園的必學曲目。

▲「挖呀挖老師」黃老師靠一首《小小花園》爆紅，她近期再度於抖音平台上傳新歌，但曲風卻突然變成饒舌兒歌，引來網友們熱烈討論。（圖／翻攝自抖音）
▲「挖呀挖老師」黃老師靠一首《小小花園》爆紅。（圖／翻攝自抖音）
10.我立刻爆炸

「五堅情」成員黃偉晉在一場直播中，談及遇到態度欠佳的客服人員，惹得他心情不爽，氣說下次再遇到對方「我要立刻爆炸」，絕對不會客氣，這段影片被截取製成迷因，在網路上瘋狂轉載暴紅。

▲黃偉晉的「我要立刻爆炸」被製成迷因，卻有網友說他是奧客。（圖／翻攝自半調子文青IG）
▲黃偉晉的「我要立刻爆炸」被製成迷因。（圖／翻攝自半調子文青IG）

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