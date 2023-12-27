順良激動姐爆紅！「綁綁整串擲入深坑」竟接到跨年場 開唱時間曝
沒想到只是在宮廟深情演唱一曲就一砲而紅，甚至還能接到跨年場的演出！近日有網友在Tik Tok上瘋傳一段影片，一位來自高雄的深情姐，在高雄林園區的武聖宮舉辦的慈善會中獻唱一曲《紀念品》，結果因爲獨特的唱腔，將「綁綁整串擲入深坑」這句歌詞唱的有饒舌感意外爆紅，初始影片就已經超過240萬人觀看，也因為該影片，不僅讓原曲目再度翻紅，這位深情姐也意外接到武聖宮的跨年晚會演出，讓大批粉絲想要到場支持，社群上掀起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
該位來自高雄的深情姐初起會爆紅，是因為有網友錄下，他在高雄林園區的武聖宮舉辦的慈善會中獻唱一曲《紀念品》，原唱是台語歌手曾心梅，是一首失戀感情的悲歌，而該位深情姐在台上非常賣力地唱，除了投入情感之外，在唱到「綁綁整串擲入深坑」該句時，獨特的唱法，讓網友還以為是台語饒舌。
其中更有趣的是，原本這首歌的歌詞是寫「你的花言，你的巧語，綁綁歸串擲落深坑，但願從今以後，你過你的，富貴逍遙太平日子」不過激動姐唱出來卻變成「順良的花言，順良的花語，綁綁歸串擲落深坑，但願從今以後，順良你過你的，富貴逍遙太平日子」。
讓大批網友表示「順良.....你到底傷人家多深」、「順良...快出來跟人家道歉吧」推測可能激動姐的前情人很有可能叫做「順良」，因為原歌詞的「你」發不出「順良」的音，且歌詞中只要有「你」的地方都會被改成順良，意外變成亮點，也因此讓網友瘋傳影片急尋「順良」，相當逗趣。
而初始影片當中，該位版主也表示「在武聖宮得到一個舞台的激動姐，因為這次爆紅承接了不少跨年尾牙活動，謝謝各界善心人士的支持，完成她的夢想，可以透過唱歌賺錢照顧媽媽，這次爆紅之後，她也在武聖宮跟大家一起跨年，登台時間是12月31日晚上7點半，看激動姊唱到幾點都可以，到時候會設立打賞箱，讓來賓自由樂捐喔！」大批網友見到該消息非常的驚訝，表示「哇！我要去給激動姐支持一波」、「其實激動姐唱的很好聽！想去現場給她加油打氣」。