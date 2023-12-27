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「建議客人別噴香水」名廚Nobu的新餐廳開箱　高檔套餐竟出咖哩飯

▲名廚Nobu Lee以自己名字衍生開設了新餐廳「NOBUO」，菜色訴求「少即是多」，且套餐中最令人驚訝的，是還端出家常風味咖哩飯。（圖／記者葉盛耀攝）
▲名廚Nobu Lee以自己名字衍生開設了新餐廳「NOBUO」，菜色訴求「少即是多」，且套餐中最令人驚訝的，是還端出家常風味咖哩飯。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

生於台灣長於日本，先後歷經多國高端餐飲的歷練，投入廚涯超過20年的主廚Nobu Lee，以自己名字衍生開設了「NOBUO」，堪稱又再一次將自我歸零、從心出發，新餐廳將三個核心理念「Simplicity、Purity、Honesty」具象化，菜色訴求更「減」也「簡」，秉持「少即是多，但不是一味的減少，而是只用真正有意義的食材組合」，每盤菜約莫多是4個元素組成，希望以不造作展現自然食材，甚至還希望客人來此吃飯連香水都不要噴，且套餐裡竟還上了一道家常咖哩飯，是Nobu給客人的大驚喜。

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Nobu的新餐廳選在遠離交通樞紐的台北泰安街上，期望來此吃飯的客人可先漫步在充滿歷史紋理的中正街區，感受典雅與沉靜，並在路上緩緩推進情緒，才能有期待之心，好好享用「NOBUO餐廳」的菜色。而日式氛圍的新空間沒有大招牌，僅以一盞家徽標誌，這是Nobu對於「家」的想像與投射，也因此簡單中不失溫暖，尤其是牆上懸掛著擅長從日常飲食取經的插畫家葉懿瑩的手繪作品，無比溫馨與童趣。

▲Nobu希望顧客因認同自身的料理信念而來，特別選址在遠離交通樞紐的台北泰安街上。（圖／「NOBUO」提供）
▲Nobu希望顧客因認同自身的料理信念而來，特別選址在遠離交通樞紐的台北泰安街上。（圖／「NOBUO」提供）
剛收到「NOBUO」邀請時，對於用餐守則上的「請勿使用香水」印象深刻，雖非首創，但在講求自由開放的台灣已少見此規定，原來Nobu認為「美食療癒人心，音樂則能治癒靈魂」，因此店裡播著爵士樂，而他也期望從味覺、嗅覺、視覺、觸覺到聽覺，都要為賓客帶來一致的體驗記憶，「而大家對於『香』的認知是不同的，自己喜歡的香氣可能別人並不認同。我希望來此的客人大家可以互相尊重。」他說，當然或許還有個理由，那就是每個人可以在不被他人的氣味下干擾，而更能純粹享受自己的餐點。

▲投入廚涯超過20年的主廚Nobu Lee，以自己名字衍生開設了「NOBUO」。（圖／「NOBUO」提供）
▲投入廚涯超過20年的主廚Nobu Lee，以自己名字衍生開設了「NOBUO」。（圖／「NOBUO」提供）
而深信「少即是多，但不是一味的減少，而是只用真正有意義的食材組合」，在NOBUO的餐盤裡，只見必要的盤飾與為主角襯托風味的擺設，用最言簡意賅的方式展現食材的自然之美，他說：「我希望做到『淨化』，就是一道菜要減少到不能再拿掉任何一個元素了。」也因此他最能完整體現Nobu三大核心「Simplicity、Purity、Honesty」精神的料理，即是《帆立貝》，以單一食材干貝為中心，透過干貝慕斯、干貝奶油清湯等不同狀態交織，即便看起來素白，卻溫柔傳遞其始終如一的初衷與信念。

▲最能完整體現Nobu三大核心「Simplicity、Purity、Honesty」精神的料理，即是《帆立貝》這道菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲最能完整體現Nobu三大核心「Simplicity、Purity、Honesty」精神的料理，即是《帆立貝》這道菜。（圖／記者葉盛耀攝）
新餐廳新菜單，Nobu大量使用台灣在地以及日澳優質食材，並以法國料理的技術為根基、穿插當代手法呈現。像是開場《椎茸》，探索台灣產的香菇，吸收大地氣息後所釋放出的深度與理性。也有來自宜蘭外海的鰹魚，製成另道冷前菜《煙燻鰹魚》，先後以鹽漬及昆布漬再加上煙燻，提升魚鮮與香氣，搭配加入甜菜汁的鰹魚油醋，以及發酵蘿蔔與茗荷，明亮的酸香與鮮醇，相當有記憶點。

▲冷前菜《煙燻鰹魚》將鰹魚先後以鹽漬及昆布漬再加上煙燻，提升魚鮮與香氣，相當費工。（圖／記者葉盛耀攝）
▲冷前菜《煙燻鰹魚》將鰹魚先後以鹽漬及昆布漬再加上煙燻，提升魚鮮與香氣，相當費工。（圖／記者葉盛耀攝）
至於《牡蠣 甘藍》這道菜底層鋪墊牡蠣乳化醬汁，連同Gillardeau二號牡蠣一起包裹在炙烤過的發酵甘藍葉中，搭佐山葵與蒔蘿醬汁，又是道高雅乾淨的海味表現。

▲《牡蠣 甘藍》這道菜的主角是牡蠣，包裹在發酵甘藍菜中。（圖／記者葉盛耀攝）
▲《牡蠣 甘藍》這道菜的主角是牡蠣，包裹在發酵甘藍菜中。（圖／記者葉盛耀攝）
主菜《南島羊里肌 百合根 血旺》是整套餐中唯一繁複的，Nobu將羊里肌捲入綜合香草慕斯和羔羊胸腺後再煎烤，搭配上兩種不同質地的血腸，以及拌入山茼蒿及芝麻葉香氣的百合根，最後淋上富有節慶感的潘妮朵尼水果麵包醬汁，整道菜滋味豐富堪稱「野味」十足。

▲主菜《南島羊里肌 百合根 血旺》是整套餐中唯一繁複且多元素的菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
▲主菜《南島羊里肌 百合根 血旺》是整套餐中唯一繁複且多元素的菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
有趣的是，套餐中還包含一道咖哩飯，配方來自於Nobu的故友、亦即讓他一直緬懷的Lee，咖哩醬以大量的蔬果與香料等熬煮而出，很正統日本方式地作法、撈不出一點料，配上煮得完美的白米飯以及漬物，卻是道意境深遠、令人吃完會回味無窮的主食。NOBUO餐廳於即日起接受2024年1月份的用餐訂位，套餐費用含水資為4,280元/人，可額外搭配Wine pairing 5杯1,800元或Juice tea pairing 4杯1,200元，需另加一成服務費。

至於台北文華東方的Bencotto義式餐廳也推出季節新菜，由來自義大利威尼斯的主廚艾曼紐．貝爾加莫 (Emanuele Bergamo)特選和牛、prime菲力、宜蘭豪野鴨胸與龍蝦等頂級食材，透過其精湛的手藝，將食材繽紛盎然的豐富樣貌帶入盤中，創造出一道道令人垂涎且型色清新的當代義式美饌，週一至週五限定三道式午間套餐每位1,880元+10%，四道與五道式午晚間套餐分別為每位2,680元+10%與3,080元+10%，另有多道單點佳餚。

▲台北文華東方的Bencotto義式餐廳也推出季節新菜，圖為台灣海螯蝦麵餃。（圖／台北文華東方提供）
▲台北文華東方的Bencotto義式餐廳也推出季節新菜，圖為台灣海螯蝦麵餃。（圖／台北文華東方提供）
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