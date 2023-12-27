「建議客人別噴香水」名廚Nobu的新餐廳開箱　高檔套餐竟出咖哩飯

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剛收到「NOBUO」邀請時，對於用餐守則上的「請勿使用香水」印象深刻，雖非首創，但在講求自由開放的台灣已少見此規定，原來Nobu認為「美食療癒人心，音樂則能治癒靈魂」，因此店裡播著爵士樂，而他也期望從味覺、嗅覺、視覺、觸覺到聽覺，都要為賓客帶來一致的體驗記憶，「而大家對於『香』的認知是不同的，自己喜歡的香氣可能別人並不認同。我希望來此的客人大家可以互相尊重。」他說，當然或許還有個理由，那就是每個人可以在不被他人的氣味下干擾，而更能純粹享受自己的餐點。
而深信「少即是多，但不是一味的減少，而是只用真正有意義的食材組合」，在NOBUO的餐盤裡，只見必要的盤飾與為主角襯托風味的擺設，用最言簡意賅的方式展現食材的自然之美，他說：「我希望做到『淨化』，就是一道菜要減少到不能再拿掉任何一個元素了。」也因此他最能完整體現Nobu三大核心「Simplicity、Purity、Honesty」精神的料理，即是《帆立貝》，以單一食材干貝為中心，透過干貝慕斯、干貝奶油清湯等不同狀態交織，即便看起來素白，卻溫柔傳遞其始終如一的初衷與信念。
新餐廳新菜單，Nobu大量使用台灣在地以及日澳優質食材，並以法國料理的技術為根基、穿插當代手法呈現。像是開場《椎茸》，探索台灣產的香菇，吸收大地氣息後所釋放出的深度與理性。也有來自宜蘭外海的鰹魚，製成另道冷前菜《煙燻鰹魚》，先後以鹽漬及昆布漬再加上煙燻，提升魚鮮與香氣，搭配加入甜菜汁的鰹魚油醋，以及發酵蘿蔔與茗荷，明亮的酸香與鮮醇，相當有記憶點。
至於《牡蠣 甘藍》這道菜底層鋪墊牡蠣乳化醬汁，連同Gillardeau二號牡蠣一起包裹在炙烤過的發酵甘藍葉中，搭佐山葵與蒔蘿醬汁，又是道高雅乾淨的海味表現。
主菜《南島羊里肌 百合根 血旺》是整套餐中唯一繁複的，Nobu將羊里肌捲入綜合香草慕斯和羔羊胸腺後再煎烤，搭配上兩種不同質地的血腸，以及拌入山茼蒿及芝麻葉香氣的百合根，最後淋上富有節慶感的潘妮朵尼水果麵包醬汁，整道菜滋味豐富堪稱「野味」十足。
有趣的是，套餐中還包含一道咖哩飯，配方來自於Nobu的故友、亦即讓他一直緬懷的Lee，咖哩醬以大量的蔬果與香料等熬煮而出，很正統日本方式地作法、撈不出一點料，配上煮得完美的白米飯以及漬物，卻是道意境深遠、令人吃完會回味無窮的主食。NOBUO餐廳於即日起接受2024年1月份的用餐訂位，套餐費用含水資為4,280元/人，可額外搭配Wine pairing 5杯1,800元或Juice tea pairing 4杯1,200元，需另加一成服務費。
至於台北文華東方的Bencotto義式餐廳也推出季節新菜，由來自義大利威尼斯的主廚艾曼紐．貝爾加莫 (Emanuele Bergamo)特選和牛、prime菲力、宜蘭豪野鴨胸與龍蝦等頂級食材，透過其精湛的手藝，將食材繽紛盎然的豐富樣貌帶入盤中，創造出一道道令人垂涎且型色清新的當代義式美饌，週一至週五限定三道式午間套餐每位1,880元+10%，四道與五道式午晚間套餐分別為每位2,680元+10%與3,080元+10%，另有多道單點佳餚。
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