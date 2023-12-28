3C部落客中永和看房30天就放棄　50年老宅賣1500萬！灰心轉去桃園

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二是市場上物件全都是2、4、5樓公寓，他直言：「2樓會爆糞管、4樓有點高、5樓又太熱」，甚至有些頂樓加蓋還把加蓋坪數算進賣價。最後在中永和看房折騰了1個月後，決定轉往桃園覓房。
貼文引發討論，網紅李秉潔（潔哥）也是因台北房價太貴，而選擇在桃園置產，先買小屋再換到「中路重劃區」買35坪房，買時20幾萬，如今已漲到3、40幾萬，招手留言說：「來桃園啊！桃園不錯！」雲爸透露，他目前正在看桃園「大有」房。
中永和區房價有多貴？據《樂居網》資料顯示，中和區近一年成交價55.02萬/坪，新屋成交價62.16萬/坪，近一年成交1949戶，而全國人口密度最高的永和區近一年成交價61.7萬/坪，新屋成交價72.14萬/坪，近一年成交717戶。兩區近年房價都漲破3%，永和區漲幅較高，達3.66%。
至於雲爸新鎖定的桃園大有，是位於南崁溪東側的住宅生活圈，近年房價漲幅達4.19%，較中永和高，但房價起始點相對低，近一年成交價29.36萬/坪，新屋成交價36.55萬/坪，區域發展成熟，有JC PARK食尚廣場、新光三越等，但需注意山邊有殯葬場所。
■本文經「雲爸的3c學園」facebook粉專授權引用。