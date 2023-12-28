幫網紅女兒紅豆妹接業配104次！最美刑警媽判定兼職　遭記過2次

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判決指出，廖女原在擔任桃園市警局刑事警察大隊偵查佐，自去年2月7日起在臉書、IG及YouTube等平台替5歲的紅豆妹置入商業廣告、宣傳及薦證代言產品，廖女也常配合入鏡演出，並收受勞務報酬，有商業行為，違反公務員服務法第14條第1項不得經營商業之規定。
判決書也指出，紅豆妹在一年內一共接了104次的業配，廖女表示，女兒雖然未成年，但仍是獨立個體，她只是代為管理粉絲專頁，初衷只是為了替女兒紀錄生活點滴，後來爆紅才有經紀公司及廠商邀約廣告拍攝與業配，因女兒為未成年，有些合作是必須以勞務報酬領據請款，所以才由她填寫，報酬也都是作為女兒未來教育基金。
至於自己為何會入鏡演出影片，廖女則是表示「偶爾協助，並沒有額外收取個人報酬，並且從未影響過本職工作」，廖女提到「從警10餘年來，在工作上兢兢業業、任勞任怨，從未有任何不法情事，且再引起爭議後，也已於今年9月18日辭職，希望藉此能夠平息風波。」
法院審理，認為紅豆妹是無行為能力的幼童，薦證代言產品之種類繁雜及行銷之品牌眾多，若非父母長期規劃費心培植如何做到，顯然是廖女所進行的商業行為，認定廖女有違公務員服務法第14條第1項之不得經營商業，其行為足使民眾對公務員有不專心公務、國家公務紀律鬆散之不良觀感，因此判決廖女記過2次。