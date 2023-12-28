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幫網紅女兒紅豆妹接業配104次！最美刑警媽判定兼職　遭記過2次

▲網紅紅豆妹媽媽曾經任職於桃園市警局刑大，不過在任職期間，遭質疑幫紅豆妹經營社群、接業配是兼職行為。（圖/Google評價）
▲網紅紅豆妹媽媽曾經任職於桃園市警局刑大，不過在任職期間，遭質疑幫紅豆妹經營社群、接業配是兼職行為。（圖/Google評價）

記者張嘉哲/綜合報導

在IG上擁有超過34萬粉絲的小網紅「紅豆妹」，近年在網路上吸引大批粉絲喜愛，不少廠商都會找她業配。不過，由於紅豆妹的母親任職於桃園市警察局刑大人事室，同時也是粉專的實際管理者，遭到質疑違反公務人員不得兼職的規定，雖然她目前已經辭職，但仍遭移送懲戒法院，全案日前判決出爐，記過2次。

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說得一口流利台語，在社群上相當受到網友喜愛的紅豆妹，今年滿5歲，而由於紅豆妹的臉書跟IG都是由母親經營，擔任警察的母親遭到質疑是否涉及違法《公務人員服務法》，公務人員不得在外兼職的規定，因此遭桃園市政府移送懲戒法院。

判決指出，廖女原在擔任桃園市警局刑事警察大隊偵查佐，自去年2月7日起在臉書、IG及YouTube等平台替5歲的紅豆妹置入商業廣告、宣傳及薦證代言產品，廖女也常配合入鏡演出，並收受勞務報酬，有商業行為，違反公務員服務法第14條第1項不得經營商業之規定。

▲網紅紅豆妹的媽媽曾經在桃園市警局任職，卻被質疑任職期間有兼職的情況。（圖/NOWnews資料照）
▲網紅紅豆妹的媽媽曾經在桃園市警局任職，卻被質疑任職期間有兼職的情況，疑似違反公務人員服務法。（圖/NOWnews資料照）
判決書也指出，紅豆妹在一年內一共接了104次的業配，廖女表示，女兒雖然未成年，但仍是獨立個體，她只是代為管理粉絲專頁，初衷只是為了替女兒紀錄生活點滴，後來爆紅才有經紀公司及廠商邀約廣告拍攝與業配，因女兒為未成年，有些合作是必須以勞務報酬領據請款，所以才由她填寫，報酬也都是作為女兒未來教育基金。

至於自己為何會入鏡演出影片，廖女則是表示「偶爾協助，並沒有額外收取個人報酬，並且從未影響過本職工作」，廖女提到「從警10餘年來，在工作上兢兢業業、任勞任怨，從未有任何不法情事，且再引起爭議後，也已於今年9月18日辭職，希望藉此能夠平息風波。

法院審理，認為紅豆妹是無行為能力的幼童，薦證代言產品之種類繁雜及行銷之品牌眾多，若非父母長期規劃費心培植如何做到，顯然是廖女所進行的商業行為，認定廖女有違公務員服務法第14條第1項之不得經營商業，其行為足使民眾對公務員有不專心公務、國家公務紀律鬆散之不良觀感，因此判決廖女記過2次。

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