房市／台灣地方創生基金會2歲　公開雲嘉南農村調查

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示，二歲生日趴是一個感恩的時刻，感謝過去兩年來所有支持與參與的夥伴們，除了體悟到基金會角色與責任的重要，更欣慰地方創生在台灣已是顯學，也吸引各世代的人們投入振興地方的發展，地方的活力漸漸被看見，團隊努力的結果，有形與無形的投資開始挹注，企業與地創團隊成為策略的長期夥伴關係，感謝團隊與企業對基金會的信任。
陳美伶說，這次的生日派對不僅是一個歡慶的場合，也是一個展示的平台，在生日派對上邀請30個基金會平台中的創生團隊，提供各具特色的伴手禮作為生日禮物，與企業夥伴、媒體共同分享基金會的成果與展望。也呼應基金會整年度主動向企業尋求媒合機會，讓更多人能夠看到台灣各地的創生故事與成果，並且體驗到各地的特色產品與服務，也期待這次的生日派對能夠增進企業主和採購主對地方創生的理解和支持，並且激發更多的永續思維與行動。
另外，基金會在2023年除了持續與玉山銀行合作融資專案外，也增加了資源合作的夥伴，包括有亞洲跨境設計品牌購物網站PINKOI 開設地方創生主題館、台灣優質親子體驗活動平台Niceday 合作冒險島傳說計畫、台灣微光行動協會照亮134 個偏鄉角落計畫、台新金控證券部門提供資本市場諮詢輔導協助及將與台灣LINE 公司啟動系統營運合作等，目的都在協助平台上的團隊有最好的工具可以運用，強化在地方深根的能量。
台灣地方創生基金會也將邁進第三年，持續協助平台上的夥伴走穩每一個步伐，站穩每一個台階，不斷進步與成長。「一個人走得快，一群人才走得遠」。展望2024，期待地方創生與企業的策略結盟可以在台灣持續遍地開花。