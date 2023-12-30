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陳愷寧超狂經歷曝！北一女畢19歲澳洲打工　上屆選立委收近5千票

▲28歲的新北第九選區立委候選人陳愷寧超狂經歷曝光，北一女畢業後，19歲獨自赴澳洲打工，24歲首度參選立委時收近5000票。（圖／翻攝陳愷寧臉書）
▲28歲的新北第九選區立委候選人陳愷寧超狂經歷曝光，北一女畢業後，19歲獨自赴澳洲打工，24歲首度參選立委時收近5000票。（圖／翻攝陳愷寧臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

網紅博恩送小費爭議延燒，28歲的新北市第九選區立委候選人陳愷寧今（30）天凌晨在臉書認了收博恩5萬元小費的外送員是她爸爸，替父公開向博恩、外送員及國軍等各界致歉，並稱將暫停選舉行程一周。事件也讓陳愷寧超狂經歷曝光，她北一女畢業後，19歲就獨自赴澳洲打工，23歲創業開餐酒館，24歲、2020年首次參選立委，採「0元參選」策略，最後收穫4881票，列該區第3。

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陳愷寧的外送員父親雖被證實，並非他自稱曾在新竹外海出事的退役飛官，其妻也沒有過世，但有一點他沒有說錯，就是女兒陳愷寧真是北一女畢業，2020年曾代表台灣維新參選新北第九選區立委，她在選舉公報上闡述個人經歷，15歲開始在各地打工、19歲獨自赴澳洲打工、23歲返鄉創業開貓草餐酒館，任大學首次畢業研討會總召、世新大學傳播管理學系畢業。

▲陳愷寧在2020立委選舉公報中，稱自己15歲開始在各地打工為生、19歲獨自赴澳洲打工。（圖／翻攝中選會網站）
▲陳愷寧在2020立委選舉公報中，稱自己15歲開始在各地打工、19歲獨自赴澳洲打工。（圖／翻攝中選會網站）
而陳愷寧的競選政見是，要解決永和最嚴重的5大問題：交通塞又亂、停車位難找、濟力低落、人口外流嚴重、房價居高不降。她表示，永和人多在台北工作，交通擁擠容易出事故，若能復興永和在地經濟，將人才留在家鄉，重新規劃永和的發展，可以解決交通、人口問題，發展成不亞於大安區的商業都市。陳愷寧提出以下4項具體策略：

1.復興中永和商業區
將現有的特色店面與公園綠地、文化遺址結合串聯產業，將荒廢的美麗華戲院打造成展館，舉辦電影節、音樂祭來體驗永和生活圈，打造成「新北小華山」，把永和行銷出去，帶動在地經濟就業！

2.河堤外立體停車場
永和人高高度密集，河堤外的閒置空間加以利用，一樓作為公園步道，高於河堤的二樓以上即可停車，同時新增免費環市公車，讓市民方便停車取車。

3.垂直都市計畫
仿造荷蘭密集都市，發展垂直型捷運共構，複合商圈、托幼、安養等機構，成為多功能性的社會住宅，來幫助遇到都市更新時需要安置的市民！

4.錢權留用地方
中央政府過度極權，讓永和的稅收留在當地，以幫助經濟市場正向循環，恢復市議會，讓永和人自己決定永和的未來！

雖然，陳愷寧在2020年立委選舉中落選，由國民黨候選人林德福連任成功，但在當時6位候選人中，輸給林德福（得票數10萬2108）與民進黨蔡沐霖（得票數6萬8206），陳愷寧得票數為4881票，是餘4參選小黨中的第一名。

▲陳愷寧在2020立委選舉中獲4881票。（圖／翻攝中選會網站）
▲陳愷寧在2020立委選舉中獲4881票。（圖／翻攝中選會網站）
2020年選後，陳愷寧在臉書開直播謝票，表示自己24歲首次參選，因經費稀缺走「0元參選」路數，只在街頭演場、握手等，認為自己拿到4881票已被受肯定，直呼：「這表示素人是可以參政的！」她笑說自己「手的記憶沒有握到超過1000人」，最終得票卻有4倍的成長，認為票源最大來源是其發表在選舉公報上的政見。

而此次陳愷寧在選前倒數兩周之際，因外送員爸爸捲入網紅博恩送小費爭議，今（30）一早宣布暫停選舉活動一周，代表她只剩選前最後一周衝刺，動向備受關注。

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