陳愷寧超狂經歷曝！北一女畢19歲澳洲打工　上屆選立委收近5千票

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而陳愷寧的競選政見是，要解決永和最嚴重的5大問題：交通塞又亂、停車位難找、濟力低落、人口外流嚴重、房價居高不降。她表示，永和人多在台北工作，交通擁擠容易出事故，若能復興永和在地經濟，將人才留在家鄉，重新規劃永和的發展，可以解決交通、人口問題，發展成不亞於大安區的商業都市。陳愷寧提出以下4項具體策略：
1.復興中永和商業區
將現有的特色店面與公園綠地、文化遺址結合串聯產業，將荒廢的美麗華戲院打造成展館，舉辦電影節、音樂祭來體驗永和生活圈，打造成「新北小華山」，把永和行銷出去，帶動在地經濟就業！
2.河堤外立體停車場
永和人高高度密集，河堤外的閒置空間加以利用，一樓作為公園步道，高於河堤的二樓以上即可停車，同時新增免費環市公車，讓市民方便停車取車。
3.垂直都市計畫
仿造荷蘭密集都市，發展垂直型捷運共構，複合商圈、托幼、安養等機構，成為多功能性的社會住宅，來幫助遇到都市更新時需要安置的市民！
4.錢權留用地方
中央政府過度極權，讓永和的稅收留在當地，以幫助經濟市場正向循環，恢復市議會，讓永和人自己決定永和的未來！
雖然，陳愷寧在2020年立委選舉中落選，由國民黨候選人林德福連任成功，但在當時6位候選人中，輸給林德福（得票數10萬2108）與民進黨蔡沐霖（得票數6萬8206），陳愷寧得票數為4881票，是餘4參選小黨中的第一名。
2020年選後，陳愷寧在臉書開直播謝票，表示自己24歲首次參選，因經費稀缺走「0元參選」路數，只在街頭演場、握手等，認為自己拿到4881票已被受肯定，直呼：「這表示素人是可以參政的！」她笑說自己「手的記憶沒有握到超過1000人」，最終得票卻有4倍的成長，認為票源最大來源是其發表在選舉公報上的政見。
而此次陳愷寧在選前倒數兩周之際，因外送員爸爸捲入網紅博恩送小費爭議，今（30）一早宣布暫停選舉活動一周，代表她只剩選前最後一周衝刺，動向備受關注。