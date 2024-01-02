張誌家加盟日職第一年就狂奪10勝！日本球迷聽聞過世消息不敢置信
前職棒球星張誌家早年曾加盟日職埼玉西武獅隊開啟了職業生涯，當年他加盟時初試啼聲，半個球季就狂拿10勝4敗，防禦率2.71的成績，還曾連續28局投出三振打破日職紀錄，在日本頗負盛名。尤其他是被球迷記得的「強投」季中加盟西武獅隊，不少日本球迷聽聞張誌家過世消息相當驚愕，紛紛留言：「太可惜了，還這麼年輕。」「騙人的吧！」
記者吳政紘/綜合報導
張誌家在2001年世界盃大放異彩，面對日職球星高橋由伸、阿部慎之助等人狂飆三振，剛猛的球路讓球迷印象深刻，這也讓他贏得出國挑戰日職的機會。張誌家跟許銘傑一樣，都先到台灣大聯盟出賽後，直接到西武隊報到，當時他選擇99號球衣，也十分有個性。
最特別是，張誌家加盟西武是以洋將身分，同時在僅加盟半季的時間內狂拿10勝，這在過去日職也只有4位球員做到，更已連續28局投出三振，打破日職名將江夏豐所保持的連續局數奪三振紀錄，豪邁的球風也吸引不少日本球迷喜愛。
張誌家有一顆「法克球」，以類似變速球的拿法投出不可意思的變化，可以讓打者混淆。即便後來因為投球失憶症，之後球速只有140公里上下，但他在快慢搭配下，還是可以騙到打者，三振率很高。
張誌家過世消息傳到日本，球迷紛紛留言：「騙人的吧」、「才43歲好年輕」、「真的假的」，日本媒體也紛紛報導。
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