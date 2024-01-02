台北仔南漂2年「等垃圾車」超深體悟 台北市、南部根本兩個世界
台灣人，無論是台北、台南還高雄都有站在路口等垃圾車倒垃圾的經驗，不過卻有一名從台北市南漂到南部生活的網友感嘆，倒垃圾一事讓他深刻體悟，「台北市以外就是南部、南蠻」，不但把三折的折疊床墊硬塞進垃圾車，廚餘不分類也丟垃圾車，害隨車清潔員慘被廚餘湯汁噴臉，感嘆「台北市根本是另一個國家」，與南部是兩個世界。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO昨在PTT發文「台北市根本是另一個國家」，寫道在台北市所有人都會盡量壓縮垃圾大小，並且以乾式垃圾為主，太大的雜物是不能直接丟進垃圾車的，但到了外縣市，驚見一個三折的折疊床墊，硬塞在垃圾車上，「垃圾車後斗鏟了快10次還沒挖進去」。
他也曾目擊廚餘沒分類也沒瀝乾就丟進垃圾車，垃圾車一鏟噴汁噴了清潔員滿臉，「身為一個台北市民，到現在2年了還是無法接受這種噁心又野蠻的場面！」也認為北市的道路整潔跟外縣市比起來，真的就是兩個世界。
貼文一出引發兩派論戰，有不少台北人認同原PO看法，但也有另派人認為全台灣都差不多，認為原PO「以偏概全」，若看不慣乾脆獨立成台北國。有竹北仔跳出來說：「竹北去到台北精華區，看了也很搖頭，居民學經歷、素質、市容，竹北整個輾壓！」也有人諷單看房價，台北市與南部的確是兩個世界。
事實上，台灣獨有的垃圾車文化雖然讓不少外國人感到震驚，但英國《衛報》曾專文報導台灣的垃圾車文化，不同於世界各地更常見的集中垃圾箱系統，台灣長年來實施「垃圾不落地」政策，要求民眾從家中直接把垃圾丟到垃圾車中，而台灣高達55%的回收率，是全世界回收率最高的國家之一。