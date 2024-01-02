張誌家2年前跨足直播「狂賣102條手鍊」！爆日本1事：對棒球後悔
前職棒球星張誌家今（2）日驚傳心肌梗塞猝逝，享年43歲。張誌家過去曾是台灣球界知名天才型球員，協助台灣拿下多場國際賽事勝利，但卻在2009年涉入假球案，自此無法再回到球界。張誌家2021年跨足直播拍賣界，短短60秒內就賣出102條貔貅開運手鍊，他被問到對於棒球是否後悔時，也坦言自己在日本沒有好好照顧身體、珍惜天分，為此感到可惜後悔。
記者賴禹妡／綜合報導
張誌家因假球風波退出體壇後，2021年跨足直播拍賣界，他接受同為現已轉戰直播圈的前棒球選手潘豪豪邀請，遠赴高雄直播拍賣商品，在短短60秒內就賣出102條貔貅開運手鍊，30分鐘內賣出三標，替潘豪豪直播網站賺進大約10萬元。
張誌家也在直播中透露，他卸下棒球員身分後，改為從事空調裝設工作，需要常常爬到鐵皮屋懂上，還秀出自己工作時的照片。此外，他也大方回覆網友們的提問，包含2001年世界盃棒球錦標賽及對戰南韓、日本的歷史戰績。
張誌家被問到對於棒球是否感到後悔？他回答：「棒球有帶給我所有的一切，後悔過就是我覺得還是在日本，那個時候沒有好好照顧自己的身體，沒有好好珍惜自己的天分。」
不過，張誌家之後回歸體壇，轉戰高爾夫球界，甚至去到中國發展。他先前旅日養成打小白球的興趣，曾打過18洞總成績68桿的佳績，高爾夫球打超過10年，去年參加清泉崗ThreeBond挑戰賽，兩天成績分別是78、75，自嘲：「還是擺脫不了比賽就打不好這個毛病。」