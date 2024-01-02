謝金燕跨年「火辣脫衣秀」開出2.42％超高收視！200萬人在線看傻
浩角翔起、莎莎主持的《2024高雄跨年晚會》總計19組卡司輪番上陣，1日深夜圓滿落幕，收視率今（2）日公開，電視轉播平均收視率為1.33％，總收看人數104萬4000人，最高收視率落在謝金燕的賣力表演，創下2.42％佳績；民視YouTube以及其他線上頻道，總收看人數突破200萬人收看。
記者陳雅蘭／綜合報導
《2024高雄跨年晚會》電視播出最高收視率落在謝金燕的2.42％，YouTube線上收視瞬間湧入6萬人。這是謝金燕睽違6年再站上舞台，她為了表演準備non-stop的半小時舞曲，更現場挑戰即時換裝，連續換5套衣服展現傲人的腹肌以及逆天長腿，她還搬出巨型發光椅、流動更衣間、海盜船、龍船等道具，還加碼飛機車、球鞋車、恐龍車，亦準備恐龍禮物桶送給現場歌迷，誠意十足。
第二名收視率為2.29％「滅火器」的舞台，他們帶來《家和萬事興》、《長途夜車》等表演，與台下歌迷大合唱。第三高為頭戴黃色小鴨的陳其邁市長倒數時刻1.79％，位居第四的是玖壹壹的表演，收視率為1.74％。
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