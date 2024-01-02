東方神起問候台灣！昌珉忘不掉孕婦粉絲：堅持看完表演才去生小孩

我是廣告 請繼續往下閱讀
《20&2》囊括昌珉、允浩的過去與成長，允浩也認為音樂比以前更成熟，「希望大家能從這張專輯所收錄歌曲的歌詞中，感受到東方神起獨有的價值觀。」比起展現新樣貌，昌珉也希望歌迷能發現20年前東方神起從出道當歌手，中間的轉變的成長與變化。
說到東方神起，大家最為熟知的經典曲非《Hug》莫屬，前成員金俊秀去年11月來台時，更為了歌迷破例表演，掀起粉絲滿滿回憶。問及「東方神起的作品中最珍惜的歌曲是哪首？」允浩也投給《Hug》一票，他表示：「珍惜的歌曲有很多，首先我認為因為有《Hug》這首歌，東方神起至今才能一直存在，是我們的歌曲中最純真的歌曲，所以我真的很喜歡。另外我也很喜歡《為什麼（Keep Your Head Down）》，我認為這首歌創造了所謂SMP的新表演風格。」
昌珉與允浩不同，他認為《咒文-MIROTIC》是能最代表東方神起的歌曲，他表示：「現在聽也很時髦，是受到許多人喜愛的歌曲，所以很喜歡。」
東方神起2003年12月底出道至今20年，昌珉很感謝一路支持的粉絲，為了報答各位，他在演藝圈會盡最大努力工作與表演；允浩認為撐過20年的祕訣，除了對工作保持熱情，最重要的則是有工作人員、粉絲的存在，他們才能建立起「東方神起」這個品牌，「為了答謝喜歡我和昌珉的心意，有著『要以最棒的舞台來報答』、『盡最大努力展現舞台上有責任感的樣子』的信念，以這份真誠走到了這裡」。
既然粉絲是支持走下去的動力來源，和歌迷有難忘深刻的回憶嗎？允浩想到還是新人時，曾跟粉絲去火車旅遊，「那時和粉絲們一起聊天的回憶很深刻，還有在舞台上看到粉絲們舉著『會一直在身邊』手幅的畫面也很有印象，那時是我服完役後要和昌珉一起登台，心裡很不安，但是粉絲們一直陪伴在我身邊，讓我都哽咽了。」昌珉補充當時有臨盆在即的歌迷，堅決表示「要參加活動後再去生產」，讓他印象深刻，「希望那位現在一定要健康的和孩子一起度過幸福的時間」。
東方神起將於2月來台開唱，屆時歌單絕對能讓歌迷回味無窮，出道20年以來的精華包含《Hug》、《Rising Sun》、《咒文-MIROTIC》、《為什麼（Keep Your Head Down）》、《Purple Line》等歷屆熱門歌曲「一定都會表演」；允浩也很期待演唱會，希望粉絲除了聽舊歌，也能享受新專輯《20&2》的表演，昌珉表示：「因為COVID-19的關係，很長時間無法和粉絲在演唱會上相見，因為是久違的再見更加期待。」2人也為了跟大家見面，正在努力運動健身中。
對於即將來到台灣，允浩許願非常想去逛士林夜市，「想在那邊吃酥脆的雞排和珍珠奶茶。」昌珉表示：「首先最想和粉絲們一起享受演唱會，此外期待的食物有牛肉麵、大腸麵線、雞排等全部都很期待，也有未來想在台灣好好的旅遊的想法！」
2人也有委託台灣媒體向台灣仙后（粉絲名）傳話，允浩表示：「因為大家等了很長的時間，所以總是感到抱歉，終於能見面了，感到很激動。為了和大家留下美好的回憶，現在開始期待，希望我們大家都能健康的笑著見面。」昌珉則說：「很想你們，我記得我的首個海外行程，就是台灣的金曲獎頒獎典禮，因此對我和允浩哥也是深具意義的地方，我會努力準備，展現帥氣的舞台給粉絲們。」
東方神起《2024 TVXQ! CONCERT [20&2] IN TAIPEI》將於2月24日晚上6點在林口體育館登場，票價分為6800元、6200元、5800元、 5200元、4800元、3800元，凡購買6800元者，皆可觀看彩排（soundcheck），門票可至拓元售票系統購買。《20&2》已在台數位發行。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁