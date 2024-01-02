《愛的迫降》徐智慧當小三：好怕被打　粉絲喜歡《紅氣球》很意外

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徐智慧飾演洪洙賢的閨密，看到閨密過著完美人生、有好老公相伴，她對此眼紅；在徐智慧苦等男友考上公務員要結婚之際，男友卻一腳把她踢開，挫敗的愛情讓她開始欲望高漲，轉頭想擁有跟閨密一樣的人生。劇中，徐智慧還有因與男友吵架，大膽裸泳的橋段，也與李尚禹有好幾場吻戲，都讓人看得血脈賁張，在韓國全國收視率高達11.6%，也讓徐智慧坐擁「最強小三」封號。
徐智慧表示從來沒接過這麼難的角色，對於出道22年的她來說非常有挑戰性，一開始只知道是個外遇的故事，卻不知道劇中的曲折這麼精采；接戲時她也知道自己應該會被罵，所以有網路惡評也不在意，但令她驚訝的是，也有觀眾是站在自己這邊，還會對著她喊「趙恩江」，可以邊看邊罵也是挺過癮的。
徐智慧說，劇中的她與洪洙賢是認識多年的閨密，戲外她也有認識20年的朋友，認為人與人之間的關係是透過爭吵、和好、依靠信任來累積情感的，她在演出「趙恩江」時其實很難受，想到恩江的真實感受，是因為相對匱乏而想擁有一切，如果她能對恩江說一句話，她會對她說「請愛妳自己」。《紅氣球》週一至週五晚間8點至10點於緯來戲劇台43頻道播出。
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