倒數10天最新戰報／啟動路口拜票！侯不滿賴清德抹黑、柯文哲抹紅

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賴清德昨到雲嘉輔選，他說，中國若沒有放棄武力攻打台灣，台灣就要做好準備，不僅要提高國防力量、強化經濟實力，並與民主陣營站在一起發揮力量，避免中國輕舉妄動。他也向民眾請託表示，1月13日投票日大家能選出對的人，讓台灣在對的路上向前進，並呼籲支持民進黨，3票護台灣。
談到日前在辯論會上的口誤，讓藍白撿到槍，賴清德昨說，九二共識就是一個中國原則、一國兩制的台灣方案，把中華民國憲法九二共識化，這個會給台灣、國家帶來危險；他也批評，趙少康把副總統當總統在選，把國家大政當作「戰情室」主持，且又利用副總統的辯論會上散布假訊息，這非常不應該。
【國民黨】
國民黨昨發起「113挺侯康，護台灣9幸福」活動，號召藍營總動員，上午7時30分同步在全國1139個路口拜票，除了侯友宜回防新北市板橋區，朱立倫與蔣萬安固守北市，趙少康也挺進桃園，期待民眾在1月13日總統票投3號侯康配、政黨票支持9號國民黨、區域立委支持國民黨候選人。
民進黨批評國民黨多位立委候選人有「黑背景」，質疑國民黨及侯友宜把「路口變堂口」，口口聲聲辦黑金，卻與黑道零距離。侯友宜則回應，賴清德當立委時，還稱讚他（侯）是武俠小說的「名捕」，嘆現在要選舉就在抹黑。此外，柯文哲說中共支持侯友宜當選總統，侯友宜說，「己所不欲，勿施於人」，過去柯文哲曾被賴清德說是中共同路人，現在怎麼換柯文哲來抹紅他，請柯文哲不要隨便抹紅。
【民眾黨】
侯友宜日前在專訪時說，與柯文哲11月簽的6點協議都還有效。當時的六點協議，第六點是，國民黨及民眾黨承諾，為台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府。除國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。柯文哲昨回應，國民黨公公婆婆太多，請侯友宜跟朱立倫討論完以後再來講。
柯文哲昨也與吳欣盈開始掃街，針對國民黨「侯康配」車掃的防彈玻璃高度減半，柯文哲則批評是「小動作」，並認為這種行為是政治干預維安專業。
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