著陸最容易發生事故！機師女兒曝父親「搭機3要點」：別穿高跟鞋
今（2）日下午日本羽田機場，發生日本航空JAL516航班與海上保安廳飛機擦撞的嚴重事故，最終日航班機上379人「全員生還」，而保安廳飛機除機長重傷治療中，其餘5人皆已確定罹難。對此，一位日本女網友就分享機師父親平時耳提面命的「搭機3要點」，包含「不要穿高跟鞋乘坐飛機」等知識，吸引超過13萬人轉發。
記者潘毅/綜合報導
本次羽田機場的飛機嚴重擦撞事故發生後，女網友@Blackymarine在社群平台X上發文表示，自己爸爸也是一位機師，她從小開始就聽過父親不斷親耳提面命的提醒自己「搭飛機時，起飛和降落時保持清醒」、「飛機起飛和降落時要穿上鞋子」、「不要穿高跟鞋搭飛機」。
機師爸爸也解釋其中原因，因為飛機事故約有2成發生在起飛，另高達5成則是發生在著陸時，所以在事發的瞬間，你能否迅速逃跑，就成為生與死的關鍵點。此外，搭機前確認緊急出口位置、繫上安全帶也是保命的關鍵要素。
貼文發出短短幾個小時之內，就吸引超過13萬日本網友轉發並留言「這些保命觀念，將改變很多人的人生」、「以前我總是會穿高跟鞋，下次搭機決定穿適合跑步的鞋子」、「看完機師爸爸的提醒，總覺得CA（空姐）是不是也該穿著方便移動的鞋子阿...希望未來能有改變」。