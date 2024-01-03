孟耿如開店竟被丟垃圾！自嘲「元旦禮物」 感嘆旁人想搭順風車
綜藝一哥黃子佼因捲入Metoo風波，演藝事業全面停擺，老婆孟耿如一人扛起家庭經濟重任，除了演戲賺錢之外，也經營副業香氛品牌，新年她難得曬出和黃子佼的全家福合照，希望新年有個好的開始，沒想到過年後第一天，她就發現店外被亂丟兒童椅垃圾，無奈曬出監視器畫面，自嘲收到「元旦禮物」。
記者江芷稜／綜合報導
孟耿如2022年建立香氛蠟燭品牌，花了不少心力在經營副業，昨日突然在IG限時動態發文，透露在公司門口發現被放了一張超髒的兒童餐桌椅，調出監視器察看後，發現是一個陌生人丟了垃圾後直接走掉，員工太專心工作沒有發現，讓孟耿如感到傻眼：「我……只能謝謝他的元旦禮物」，內心充滿無奈。
今日她再度發文抒發心聲，表示「有人在你船順風的時候，想搭上你的順風船，他的船其實沒什麼問題，但他還是想搭上順風船，搭久了開始期盼你船開得更快，直到發現船開不動了，決定想下船」，感嘆不知道這艘船未來會如何，只希望再度順風時，自己會珍惜本來還留在船上的人，讓網友聯想到黃子佼事件後，遭到旁人冷漠以對，她才會突然有這番感慨，粉絲留言鼓勵「我會永遠支持妳們」，頻頻送上愛心打氣。
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