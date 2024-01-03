佛光山投資54億！漢神對面、星雲大師首座道場旁　蓋28層佛教大樓

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《人間福報》報導，2019年向高雄市政府承租佛教堂旁土地，活化原有佛教堂，星雲大師曾囑咐，未來新高雄佛教堂是為國家、為佛教以及為大眾而建設。而原高雄佛教堂則規劃遷徙方案，經高雄市政府文化局邀集文化資產委員協助審查通過，比照高雄車站遷移模式，進行工程。
臉書粉專「高雄好過日」指出，2019年高雄市地政局招標漢神百貨對面495.80坪地上權土地，佛光山所屬的和平萬壽開發公司，以每坪116.68萬元，總價5.78億元，打敗華友聯、和全聯實業，以底價2倍以上的溢價率112.69％，取得開發資格。
比較特別的是，當時地上權設定的投資金額高達54.3億元。由於韓國瑜任內百業蕭條，招商也極為冷清，此案就成為韓市府任內最大民間投資案，占了他任內招商投資額的7成左右。
「高雄好過日」表示，新高雄佛教堂完工後，有可能高度僅次於中台禪寺的136m，成為全台第二高宗教建築，也是罕見的「佛教大樓」。佛光山在漢神百貨對面蓋大樓消息曝光後引發討論，在地人期待禪風綠建築，和區域共好，也有人期待滴水坊未來能進駐，一飽口福。
通常宮廟被認定是「嫌惡設施」，那佛教大樓也會被嫌嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，一般都會區內的佛教堂，除非一天到早放佛經放很大聲很吵，不然被當成嫌惡設施的可能性沒那麼大，對區域房價也沒有明顯影響。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也表示，嫌惡設施的定義，主要看是否造成民眾生活上的影響，宮廟可能會因辦法會、燒金紙而造成干擾，但哹光山社會地位崇高，加上若只是辦公室，就不會對居民生活產生干擾。
根據《樂居網》資料顯示，高雄佛教堂所在「光榮碼頭」生活圈，區域內有許多重大建設，包含光榮碼頭、阮綜合醫院、漢神本館、輕軌光榮碼頭站及高雄展覽館站，學區則有成功國小、高雄女中等，區內有。近年成交價26.15 萬/坪，新屋成交價則在37.44 萬/坪，近一年房價漲幅11.09% 。