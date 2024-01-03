台灣路邊見到「死掉的王蟲」！真實身分曝光 眾驚呼：小時候看過
日本動畫大師宮崎駿推出過無數經典作品，例如《神隱少女》、《天空之城》、《魔法公主》，其中1984年推出的《風之谷》更是最早紅遍全球的經典作品，故事中的「王蟲」模樣震撼了無數人的童年。近期就有台灣網友，竟然在路邊看見像極「死掉的王蟲」的物體，隨後也有內行揭露其真實身分，才讓不少人驚呼：「小時候看過！」
記者潘毅／綜合報導
電影《風之谷》劇情中的「王蟲」，設定上是因地球爆發戰事，導致環境污染嚴重，最終誕生的巨形爬蟲生物，並棲息於「腐海」之中，體型相當龐大，頭部長有 14 個眼睛，是劇情中人類生存的威脅。
不過近期有台灣網友在臉書「路上觀察學院」上發文，提到自己在路邊的草地裡，看見了一個模樣像極「王蟲」的物體，忍不住拍下照片並附註：「在路邊發現死掉的王蟲」。
貼文立即喚起許多人的童年，吸引超過1萬5千人按讚，並紛紛笑稱「你人在腐海為什麼不打卡」、「憤怒的王蟲群還有5分鐘到達戰場」、「真的超級像欸」、「看來是王蟲寶寶⋯」、「是不是只有我感覺他很像巨大竹頭筊」。
隨後也有內行跳出解釋，其實這看起來像「王蟲」的物體，是竹子的地下莖部分，也就是俗稱的「竹頭」，早期台灣通常會將這個部位製作成「竹頭筊」，又以刺竹、長枝竹兩種竹子的質地最適合，成品富有彈性又能長年不壞。也因此有一部分人被勾起回憶：「小時候看過！鄉下老家拜拜都會用到這個」。