中樂透超過50次！女網紅公布「挑選號碼秘訣」 跨年夜又中44萬
中樂透的機率微乎其微，但卻有人能在短短幾十年內中獎50次！36歲巴西女網紅萊特（Paulinha Leite）日前就宣布，在跨年夜中了630萬元的樂透大獎，不過這已並非她首次成為幸運得主，她更宣稱自己過去已經中了超過50次獎，同時也公布自己的「選號秘訣」。
記者潘毅／綜合報導
綜合外國媒體報導，女網紅萊特（Paulinha Leite）擁有90萬在Instagram追蹤者，她出生於巴西羅賴馬州，學生時期萊特就很喜歡數學，她總覺得數字有種迷人的魔力，長大後也因此成為喜好博弈的人，還成立了一間專門提供客戶樂透推薦號碼的公司。
在2023年12月初，萊特就曾與6.4萬名客戶們集資購買Lotofácil樂透，每個人都付了35巴西雷亞爾（約新台幣220元），最終中了420萬巴西幣（約新台幣2646萬元），讓她開心的在IG上發文「結果很成功，感謝上帝、感謝宇宙！」
沒想到過不到一個月，在巴西當地12月31日跨年夜當晚，萊特又表示自己買了Mega da Virada樂透，中了100萬巴西雷亞爾（約630萬新台幣）的大獎，與其他客戶平分獎金後，每個人可以獲得70083.58巴西雷亞爾（約44萬新台幣）。
一個月內連續中獎兩次，也讓萊特成為媒體關注的焦點，她受訪時也透露了自己選號的秘訣，就是要「專注白天出現在你面前的數字，使用最親近的人的生日，或你真正喜歡的數字」，使用生日、電話號碼甚至地址都可以，自己長期堅持這樣的選號準則，且確實獲得不錯的成效。