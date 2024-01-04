非洲男來台12年！最愛這2縣市「想住一輩子」：台灣極度讓人上癮
來自非洲甘比亞的傑拉明（Lamin）近日接受YouTuBe頻道「Cole Fogle 大鬍子」訪問，他來台灣12年，發現台灣人不但友善，且自然風景美不勝收，尤其新竹及南投是他最喜歡的2個縣市，這也讓他直呼「台灣非常容易讓人上癮」，讓人想住在這裡一輩子。
記者賴禹妡／綜合報導
傑拉明在影片中透露，他高中畢業後隨著家人搬到美國，但他在當地一直找不到家的感覺，再加上學費高昂，因此一直想去別的國家唸書，最終他成功在台灣、俄羅斯及英國的學校申請到獎學金，他考慮了天氣因素後最後選擇來到台灣，「我朋友跟我形容台灣的樣子，大家都很友善，比較自由一點」。
傑拉明透露，剛下飛機來到台灣，天氣非常晴朗，沒想到之後會這麼常遇到下雨及颱風，且夏天還比甘比亞更熱，「我覺得熱得有點無法呼吸」。他在台南大學讀書4年，起初沒什麼朋友，也不曾出外旅遊，畢業之後回甘比亞1個月，就再度返回台灣繼續讀碩士，「台灣非常容易讓人上癮」。
傑拉明工作後在台灣買了一輛車，這才得以到處去台灣探險，他表示自己是很愛大自然的人，平時喜歡到山上或河邊旅遊，其中新竹竹東一帶有許多山脈、溫泉及壯觀瀑布，因此他很常到那邊踏青，另一個很喜歡的地方則是南投。
傑拉明說道，「台灣人很好，我去過台灣很多地方，我認識很多很好的人，然後我覺得台灣是非常美麗的，特別是你到了山上，你看到的景色是令人屏息」。但他同時也認為台灣的教育系統給學生太多壓力，長時間的讀書壓力再加上補習文化，讓學生難以獲得喘息機會，他建議台灣父母可以帶孩子們在假日多去走走，藉此平衡日常的升學壓力。
最後傑拉明被問到是否會想在台灣待上一輩子，他回答「目前為止我覺得我可能會一輩子住在這裡，會到處去旅行，但是我會想在這裡住下來」。此外他還有一個穩定交往接近10年的台灣女友，傑拉明在台灣擁有了感情歸屬。