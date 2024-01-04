台北公寓2樓「哈利波特衣櫥房」月租6500　房產YTR怒：叫房東出來

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YouTube頻道「安娜馭房術」近期發起「租屋悲歌」企劃，前進剪輯師鹹魚位在北市中山區、行天宮附近的租屋處，為「2+1房型」的家庭式空間，但空間狹小、壁癌多，也沒有正常的對外窗，由3人合租，每月租金2萬6500元、水電費另計，3人依房間大小分攤租金。
影片中，安娜與鹹魚先看了全屋第二大房間，沒有對外窗，房內僅有衣櫃、小桌子與單人床板，租金分攤下來要8000元，最豪華的房間空間較為寬敞，窗戶外是曬衣陽台，每月要1萬2000元，最後+1的「哈利波特衣櫥房」是滑門，單人床墊平放的話直抵房門，每月要6500元，讓安娜直呼：「不要鬧了，叫你們房東出來啦！」
租屋悲歌影片引發討論，不少租屋族都非常有感，但也有人認為「畢竟是台北」沒有感到太意外。
究竟台北租屋行情為何？馨傳不動產智庫執行長何世昌告訴《NOWnews今日新聞》說，北市租金行情約在每坪1500元以上，含家具才有機會租到品質還可以的租房，每坪1000元以下的「不要太期待」，至於7000至8000元預算只能租得到雅房，同樣不能期待，「房租預算若能在2萬元以上，生活品質會好很多」。
■本文經「安娜馭房術」YouTube頻道授權引用。原始出處：【租屋悲歌#02上集】不敢相信我的眼睛😩分租再分租的克難租房術 6千5只配住哈利波特衣櫥房QQ... feat.鹹魚