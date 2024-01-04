薪水3萬貸款買1200萬房！一看每月還款崩潰了　眾嘆新青安害死人

台北公寓2樓「哈利波特衣櫥房」月租6500　房產YTR怒：叫房東出來

▲房產YouTuber安娜「租屋悲歌」企劃，近期直擊剪輯師位在北市中山區的2+1租屋處，其中這間簡直就是「哈利波特衣櫥房」翻版。（圖／安娜馭房術YouTube頻道授權）
▲房產YouTuber安娜「租屋悲歌」企劃，近期直擊剪輯師位在北市中山區的2+1租屋處，其中這間簡直就是「哈利波特衣櫥房」翻版。（圖／安娜馭房術YouTube頻道授權）

記者徐銘穗/綜合報導

房價高漲，房租也跟著漲！房產YouTuber安娜「租屋悲歌」企劃，近期直擊剪輯師位在北市中山區公寓2樓的「2+1房型」租屋處，出現一間「哈利波特衣櫥房」翻版，租金雖然是3間中最便宜的，但也要6500元，讓安娜直呼不能接受，嗆說：「叫你們房東出來啦！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據主計處統計最新資料顯示，房租指數2023年11月再創歷史新高，年增率連續4個月超過2%，顯示租金漲勢似乎仍未停歇，若以年度的房租指數來看，今年前11個月平均已達2.16%，全年將寫下27年來新高，也是27年來首度年度房租指數超過2%。

YouTube頻道「安娜馭房術」近期發起「租屋悲歌」企劃，前進剪輯師鹹魚位在北市中山區、行天宮附近的租屋處，為「2+1房型」的家庭式空間，但空間狹小、壁癌多，也沒有正常的對外窗，由3人合租，每月租金2萬6500元、水電費另計，3人依房間大小分攤租金。

▲第2大房每月要8000元。（圖／安娜馭房術YouTube頻道授權）
▲第2大房每月要8000元。（圖／安娜馭房術YouTube頻道授權）
影片中，安娜與鹹魚先看了全屋第二大房間，沒有對外窗，房內僅有衣櫃、小桌子與單人床板，租金分攤下來要8000元，最豪華的房間空間較為寬敞，窗戶外是曬衣陽台，每月要1萬2000元，最後+1的「哈利波特衣櫥房」是滑門，單人床墊平放的話直抵房門，每月要6500元，讓安娜直呼：「不要鬧了，叫你們房東出來啦！」

▲最小的+1房每月要6500元。（圖／安娜馭房術YouTube頻道授權）
▲最小的+1房每月要6500元。（圖／安娜馭房術YouTube頻道授權）
租屋悲歌影片引發討論，不少租屋族都非常有感，但也有人認為「畢竟是台北」沒有感到太意外。

究竟台北租屋行情為何？馨傳不動產智庫執行長何世昌告訴《NOWnews今日新聞》說，北市租金行情約在每坪1500元以上，含家具才有機會租到品質還可以的租房，每坪1000元以下的「不要太期待」，至於7000至8000元預算只能租得到雅房，同樣不能期待，「房租預算若能在2萬元以上，生活品質會好很多」。

■本文經「安娜馭房術」YouTube頻道授權引用。原始出處：【租屋悲歌#02上集】不敢相信我的眼睛😩分租再分租的克難租房術 6千5只配住哈利波特衣櫥房QQ... feat.鹹魚

租屋窗外車聲超吵！貼隔音板無用　達人教小錢升級「氣密隔音窗」

台灣租屋占所得比世界前5貴？他揭國際5城市數據打臉：台灣超幸福

租屋小白必看！簽約前10大看房重點　無條件首選套房：室友很重要

租屋電費暴增4倍！水電師傅揪出「燒錢元凶」　竟是24年前老電器

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選