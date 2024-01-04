吳姍儒曾被學姊勒索「100張周杰倫簽名照」 不給慘遭霸凌一整年
童星郝劭文小時候拍過《新烏龍院》，飾演古靈精怪的小和尚，近日傳出他的繼女，在學校被霸凌，校方卻不處理，大陸警方也介入調查。事實上，星二代因身分不同常遭受到同儕霸凌，吳宗憲的愛女吳姍儒（Sandy）就曾在節目上分享，自己被學姊霸凌，原因竟和周杰倫有關。
記者薛羽彤／綜合報導
吳姍儒曾在節目上分享，因為爸爸來她的國小畢業典禮後，大家都知道她星二代的身分，因此被完全不認識的學姊跑來跟她嗆聲：「妳是不是看過周杰倫？下個學期開學沒有100張周杰倫的簽名照，妳就不要來學校！」吳姍儒原以為畢業了，就沒放在心上，不料卻成為吳姍儒國中時期的噩夢：「我從升國一那年，她們國二，我被罵超難聽的話，還被罵了整整一年，那個時候很害怕，被罵到妳已經不敢講話，所以霸凌千萬不可以忽視！」
事實上，吳姍儒從小頂著綜藝天王之女的光環，被霸凌的事層出不窮，她曾分享過國小一年級，班導從家庭資料意外得知她的父親是吳宗憲，於是開始跟其他老師及家長討論，事情傳開來之後，下課時間總是跑來一堆陌生同學在她班上窗外圍觀，甚至言語嘲笑，但她選擇不跟父母哭訴、告狀，默默將委屈吞下，她直言：「每個學年都有全班不跟我說話，連老師都不理我。」一直到國中畢業，吳姍儒要到國外念書，她感到很高興，因為沒人會知道她爸爸是誰，終於可以做個正常人。
※【NOWnews 今日新聞
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