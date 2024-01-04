路人逛街背「超狂鼠籠包」！9000人朝聖看傻 友認親驚揭真實身分
最特別的包包！近日一名網友在路上發現，有位路人身上背的包包，竟是一個捕鼠籠製作而成，造型非常奇特，照片曝光後立即吸引將近9千人按讚。之後該名路人也被好友認親，原來他是來自馬來西亞的藝術家「Teebai」，自製這款鼠籠包之後，平時都會背出門，使用率極高。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨（3）日在臉書社團「路上觀察學院」中發文，並寫下「這個該不會是～」只見照片中，一名路人的背影格外引人注目，他背著一個款式奇特的包包，竟是由捕鼠籠製成，且還是鏤空狀態，從外頭都可以看到背包內裝的物品，造型十分特殊。
照片曝光後，短短20小時就吸引將近9000人按讚，網友紛紛看傻留言「拿東西會夾手」、「順便背出去抓老鼠的嗎」、「米奇不妙屋」、「料理鼠王呢」、「一定是在前往迪士尼的路上」。
此外，也有一名好友現身認親，「哈哈哈這是我一個馬來西亞朋友，他一直都背這個老鼠籠，他是個很有趣的藝術家」。《NOWnews今日新聞》實際採訪該名好友，他透露路人真實身分是馬來西亞藝術家「Teebai」，平常都會背這個籠子出門，且這還是他親手自製，創作天分令人驚奇。