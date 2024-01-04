朴敏英險被渣男硬上！報復綠茶《和我老公結婚吧》助攻閨密當小三

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以下有劇情透露，慎入！！！
朴敏英劇中罹患胃癌末期，不但沒受到婆家疼惜，反而被老公跟婆婆金慈玉（鄭璟淳 飾）唾棄，媽寶丈夫朴敏煥第一件想到的，居然是以後沒有人煮飯給自己吃，媽媽口出狂言安撫兒子：「我兒子也太善良了吧？怎麼會擔心這種事！人要工作才能克服疾病，現在科技這麼發達，不會有事的。」
婆婆隨後轉頭叮嚀朴敏英：「妳別想告訴公司（生病），上班到不能上為止，不要在那邊感情用事，說妳生病了或怎樣，那只是在惹麻煩。」朴敏英落淚對家人心死；眼見醫藥費付不出來，她希望老公幫忙負擔，卻看到閨密跟朴敏煥躺在自己的床上，討論自己死後的10億保險金如何運用，朴敏英用最後一口氣跟2人拚命，卻以慘死收場。
朴敏英死後立即重生回到10年前，目前劇情尚未交代死而復生的關鍵；朴敏英把握機會重新開始，她想到過往暴漲的股票、社群媒體崛起、一人料理包等機會來賺大錢，同時避開會受傷的地點、絆倒報復綠茶婊，但也發現「會發生的事情終究會發生」，命運只是以不同形式呈現，所以她決定「我需要有人偷走我的命運」，努力助攻閨密「心想事成」，湊合她跟渣男男友朴敏煥在一起，差點弄巧成拙，險些被男友推倒擺布。
《和我老公結婚吧》首2集故事十分狗血，因此開出收視率破5％佳績，觀眾也很期待朴敏英的反擊。這部也是朴敏英惹出交往詐欺前科犯富豪姜宗賢後，相隔1年多的電視劇作品，她日前在記者會上表示：「想到本業是演員，唯有拍戲時才會感到幸福、在片場閃閃發光，那樣子才叫做活著，我學到了這樣的一課，我好好的接受了一切，也很抱歉讓大家擔心了。」希望大家未來能多多關注演員朴敏英的表現。
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