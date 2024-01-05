芒果乾發明家是趙少康！本人答錯臉超錯愕　「歷史來源」被挖出了

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隨後趙少康立刻就撇除自己，選了宋楚瑜，結果答案公佈卻答錯，他自己也感到有些錯愕，結果主持人Albee也解釋，該則酸民留言取自三立新聞網一段「胡志強中華民國滅亡論 趙少康20年前就說過了」的影音，酸民稱趙少康根本是國民黨競選祖師爺。
事實上，當時候是1994年趙少康參加台北市長時，他就在電視辯論會上說過「如果讓陳水扁當選台北市長，中華民國將會毀滅，毀在民進黨的納粹法西斯手裡」而當時候他最後選輸，中華民國仍然活得好好的，因此才被酸民稱是「芒果乾的發明家」，趙少康聽完答案之後也是霧煞煞說「我沒有講芒果乾啊，上面也沒說我講芒果乾」，主持人賀瓏才說「酸民覺得是你講的」，趙少康才說「好吧！酸民萬歲」全場又哄堂大笑。
而這件事在2020年總統大選前夕，陳水扁也在臉書上面提及回顧，表示「1994年，25年前的台北市長選舉，阿扁打出告別悲情，迎向快樂希望的訴求，新黨的趙少康則在電視辯論時，提出李登輝台獨時間表；說阿扁當選，中華民國會滅亡，不就是所謂『芒果乾』的恐嚇牌嗎？站在旁邊的阿扁只是輕輕的回了一句，『有這麽嚴重嗎？』，就快樂吃芒果乾了！」
陳水扁說「1990年國民黨的挺李主流派，與反李的非主流派二月政爭，非主流派欲推出林洋港搭配蔣緯國對抗李登輝，搭檔參選總統、副總統，就有人在林蔣配誓師大會的連署活動，散發傳單指責李宋集團執政，會使中華民國面臨亡國的時刻，這頂多是國民黨內部操作『芒果乾』的序曲，但是真正在公職人員選舉操作『芒果乾』的鼻祖，趙少康應該是開基元祖！