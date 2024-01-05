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芒果乾發明家是趙少康！本人答錯臉超錯愕　「歷史來源」被挖出了

▲國民黨副總統候選人趙少康日前登上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，點閱率成績相當驚人。（圖/薩泰爾娛樂提供）
▲國民黨副總統候選人趙少康日前登上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，點閱率成績相當驚人。（圖/薩泰爾娛樂提供）

記者張嘉哲/綜合報導

2024總統大選最後倒數8天，選戰進入最後衝刺階段，然而國民黨副總統候選人趙少康近日到脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》接受訪問，過程當中接梗有料，也爆出不少金句，播出之後獲得好評。其中，在夜夜秀經典單元，「酸民百萬富翁」當中，問到一題「XX根本是芒果乾（亡國感）發明者」，結果趙少康回答是宋楚瑜，沒想到答案卻是自己，讓他感到有些奇怪。事實上，對於這件事，前總統陳水扁早在5年前就在臉書上有同樣的說詞。

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趙少康日前登上《賀瓏夜夜秀》，除了有訪談的環節之外，也參加「酸民百萬富翁」的單元，一路過關甚至還Call out給侯友宜，場面精彩好看，不過他在挑戰第五題時，題目問到「芒果乾發明家，XX沒申請專利太可惜了」，選項當中有A宋楚瑜、B賴清德、C馬英九以及D趙少康，隨後趙少康使用刪減法，主持人Albee則刪掉賴清德跟馬英九的選項。

▲趙少康上《賀瓏夜夜秀》「酸民百萬富翁」單元，被問到誰是芒果乾發明家這一題，沒想到最後答案竟然是自己。（圖/薩泰爾娛樂YT）
▲趙少康上《賀瓏夜夜秀》「酸民百萬富翁」單元，被問到誰是芒果乾發明家這一題，沒想到最後答案竟然是自己。（圖/薩泰爾娛樂YT）
隨後趙少康立刻就撇除自己，選了宋楚瑜，結果答案公佈卻答錯，他自己也感到有些錯愕，結果主持人Albee也解釋，該則酸民留言取自三立新聞網一段「胡志強中華民國滅亡論　趙少康20年前就說過了」的影音，酸民稱趙少康根本是國民黨競選祖師爺。

事實上，當時候是1994年趙少康參加台北市長時，他就在電視辯論會上說過「如果讓陳水扁當選台北市長，中華民國將會毀滅，毀在民進黨的納粹法西斯手裡」而當時候他最後選輸，中華民國仍然活得好好的，因此才被酸民稱是「芒果乾的發明家」，趙少康聽完答案之後也是霧煞煞說「我沒有講芒果乾啊，上面也沒說我講芒果乾」，主持人賀瓏才說「酸民覺得是你講的」，趙少康才說「好吧！酸民萬歲」全場又哄堂大笑。

▲趙少康參加賀瓏夜夜秀「酸民百萬富翁」單元，結果被酸民酸芒果乾發明家的人是自己，趙少康回答宋楚瑜答錯。（圖/薩泰爾娛樂YT）
▲趙少康參加賀瓏夜夜秀「酸民百萬富翁」單元，結果被酸民酸芒果乾發明家的人是自己，趙少康回答宋楚瑜答錯。（圖/薩泰爾娛樂YT）
而這件事在2020年總統大選前夕，陳水扁也在臉書上面提及回顧，表示「1994年，25年前的台北市長選舉，阿扁打出告別悲情，迎向快樂希望的訴求，新黨的趙少康則在電視辯論時，提出李登輝台獨時間表；說阿扁當選，中華民國會滅亡，不就是所謂『芒果乾』的恐嚇牌嗎？站在旁邊的阿扁只是輕輕的回了一句，『有這麽嚴重嗎？』，就快樂吃芒果乾了！」

陳水扁說「1990年國民黨的挺李主流派，與反李的非主流派二月政爭，非主流派欲推出林洋港搭配蔣緯國對抗李登輝，搭檔參選總統、副總統，就有人在林蔣配誓師大會的連署活動，散發傳單指責李宋集團執政，會使中華民國面臨亡國的時刻，這頂多是國民黨內部操作『芒果乾』的序曲，但是真正在公職人員選舉操作『芒果乾』的鼻祖，趙少康應該是開基元祖！

▲趙少康答錯瞬間相當錯愕，頭還往前頃的不敢相信，酸民認為芒果乾發明家是自己。（圖/薩泰爾娛樂YT）
▲趙少康答錯瞬間相當錯愕，頭還往前傾的不敢相信，酸民認為芒果乾發明家是自己。（圖/薩泰爾娛樂YT）

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