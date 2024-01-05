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居家10大危險裝潢！恐害家破人亡　一堆人中第8項：沒辦法改不了

▲房產專家Sway公開居家10大危險裝潢，恐害得家破人亡，一堆人都自首中了第8項，嘆「沒辦法，改不了」。（示意圖／取自Pexels）
▲房產專家Sway公開居家10大危險裝潢，恐害得家破人亡，一堆人都自首中了第8項，嘆「沒辦法，改不了」。（示意圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

台北市內湖區日前發生2名裝潢工人，疑似施工時中毒，離奇陳屍在「掀床」下的置物空間。事件引發討論，房產專家Sway公開居家10大危險裝潢，疾呼千萬不要碰，可能害得「家破人亡」，一堆網友都自首「中了第8項」，嘆說「沒辦法，改不了」。

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Sway日前在臉書分享10大「家破人亡」裝潢，包含升降電視茶几、沒固定的高書櫃、便宜夾板書架或衣櫃、便宜木架床或細枝鐵架床等，說明原因如下：

1.升降電視茶几
就是坐在沙發上吃電視餐，也等於把人綁死在沙發上，容易綁死有窒息感，最後逃離。

2.沒固定的高書櫃
地震大一點就容易倒，誰在書架下方誰倒楣。

▲高書櫃與衣櫃應固定於牆面才安全。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲高書櫃與衣櫃應固定於牆面才安全。（示意圖／記者徐銘穗攝）
3.便宜夾板書架或衣櫃
甲醛很臭很刺鼻，是過敏的來源，你的皮膚你的呼吸盪道甚至你的內分泌，都容易受到影響，也睡不好。

4.便宜木架床或細枝鐵架床
Sway說自己買過連鎖平價家具的最便宜木架床，如果放上輕的床墊必定無礙，但他放的是很重的彈簧床墊，只是震動幾下，排骨床架就斷了，人生留下陰影。

5.亮晶晶多色LED間接照明燈
耶誕節跟過年很有氣氛，其他時刻變成廉價樓鳳房，朋友去你家會問你，一次多少錢。

6.便宜油漆
Sway說自己聞過朋友身上刺鼻的油漆味，他說一周前家中才粉刷，衣服都沾滿那個味道跟那個甲醛。

▲信義居家表示，油漆工程除了注意施作工法，如何選色、配色也非常重要。（圖／NOWnews資料照片）
▲油漆工程除了注意施作工法，油漆品質也非常重要。（圖／NOWnews資料照片）
7.開放式衣櫃區
房間小只好用開放式，被騙買小二房也只能這樣，但又捨不得除濕機的電費，於是變成開放式衣蠹蟲或蟑螂培養場，更可以養菇種菇，當黴菌的孢子一飛散，真是生物多樣性的阿凡達世界，抖一抖就可演碎衣秀。

8.延長線的家
一條線插滿不打的各式電玩，一條線插滿多支手機跟平板，一條線插滿廚房用品，灰塵跟油膩跟貓毛狗毛長頭髮，最後被火花點燃。

▲為了方便不當使用延長線，長期下來除造成延長線劣化外，更增加火災的風險。（圖／高市府消防局提供）
▲為了方便不當使用延長線，長期下來除造成延長線劣化外，更增加火災的風險。（圖／高市府消防局提供）
9.會搖的電扇燈
很涼很省電，你家就有奪魂鋸或血滴子，看它搖晃中，今晚不知誰遭殃。

▲家中有電扇燈應留意是否出現鬆脫情形，定期檢查。（圖／記者徐銘穗攝）
▲家中有電扇燈應留意是否出現鬆脫情形，定期檢查。（圖／記者徐銘穗攝）
10.到處都貼木皮
貼皮比實木省錢，看起來一樣，但黏著劑內含甲醛跟各種致癌化學，一次大量吸取跟慢慢吸取，結果都會是一樣。

貼文引發討論，一名網友分享施工現場無奈，表示有時工人使用溶劑太臭，「左右鄰居就會來抗議，導致很多工班只能關門關窗」。一堆人則是自首中了第8巷「延長線的家」，無奈表示「住進去才發現插座不夠」，幸好年前翻新管線重拉，趕緊把這問題改掉了。

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