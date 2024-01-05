台灣平價牛排霸主復活了！老饕改吃「這間」回不去：水準真的太高

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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「吃好久了，本來只有中和有，現在林口也有一家旗艦店的」、「誠心建議全台我家牛排都改成旗艦店模式，絕對賺翻」、「CP值超級高，去吃都是吃自助吧，牛排是附餐」、「目前最頂的平價牛排，要花200多吃其他的，不然花300多還能吃buffet」、「buffet真的水準很高，不敢相信380元可以吃到這麼豐盛的東西」、「牛排表現中等，但光是buffet水準就贏爆一堆店家，重點是還便宜」。
事實上，老饕們所說的「我家牛排」其實是「旗艦店」規格的我家牛排，目前最有名的就是「我家牛排中和店」以及「我家牛排林口A9店」兩家，過去有吃過我家牛排的人都知道，自助吧的菜色並不多，但是這兩家旗艦店的菜色，主打的是只要點排餐就能享用buffet，而且buffet的菜色完全不馬虎，水果更是有超過20種以上，性價比相當高。
《NOWnews》記者也曾經到「我家牛排中和店」用餐過，進店之後真的跟以往印象中的我家牛排不同，只要點排餐就能夠享用buffet吃到飽，基本餐點價格區間大概是落在380元到450元之間，菜色選擇眾多，有許多人愛吃的燒賣系列、熱炒、炸物、沙拉、飲料機、甜點櫃、咖啡、霜淇淋等等，最澎湃的就是高達20種水果的自助吧，真的想吃什麼水果都能一次滿足。
如果說對比現在許多平價牛排餐廳，一客牛排要價220元至280元不等的話，我家牛排旗艦店只要加價100多元就能享用80種料理的buffet，CP值絕對是完勝，不過也溫馨提醒大家，去用餐之前一定要記得使用網路或者打電話去訂位，因為通常用餐時段人潮都蠻滿的，現場排隊至少是40分鐘起跳唷！下回想吃牛排又不知道吃哪間時，來個童年回憶「我家牛排」也是不錯的選擇哦！