孫燕姿妹妹被勸「刪掉決裂文」 她冷回：除非某人停止小動作
金曲歌后孫燕姿2011年與荷蘭籍老公納迪姆結婚，兩人育有一雙子女，她婚後淡出樂壇，去年11月透露2025年將舉辦演唱會，正當外界期待天后復出，她的親妹妹孫燕美昨（5）日突然發文宣布和孫燕姿斷絕姊妹關係，粉絲勸她刪掉文章，孫燕美冷回：「除非某人停止她的小動作。」
記者楊穎軒／綜合報導
孫燕美在生日前一天發聲明，坦言從2019年開始和某人關係轉淡，過去3年試著溝通，如今她已經累了，「從今天起，只是想說的是，我在陰影活了20+年，過去不容易，到了現在，今天起只想找個釋放。以不是名人，但之前活的好像也不是私人的身分，我只想說，我跟某某人從此不再是姊妹關係。」
一名粉絲留言緩頰，認為孫燕美遠在澳洲生活不容易，好好幫自己快樂的慶生，「原諒我想說，這條微博可否刪掉，妳想說出妳的決定，這沒有錯，但是這條微博被壞人利用，妳姊（就暫時說妳姊吧），肯定會受到傷害...」對此，孫燕美回覆：「某某人如果停止她小動作，我就停止。」
不少粉絲表示支持或尊重孫燕美的決定，本人一一回以「Thank you !」不過有人仍試著勸合，「姊妹是父母帶來的朋友，只是認識的早而已，做自己要快樂」，孫燕美說：「以前也是最要好的朋友，天下無不散之筵席。」並附上一個哭笑不得的表情符號。
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