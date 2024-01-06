全家福袋漲價49元！她拆開「抓包清庫存證據」 眾愣住：7-11贏了
每到新年的時候，台灣四大超商都會推出超值福袋，按照慣例來看，7-11都是跟IP聯名推出許多款包包、行李箱、家電等等；而其他像是全家則是推出跟今年什麼生肖年的包裝，OK、萊爾富則也都是紙袋裝，以比其他兩家更便宜著稱，每款福袋都各有不同客群。而最近全家福袋開賣，被不少民眾發現售價比去年漲價49元，原本一個福袋是200元，現在是249元，但是內容物卻有清庫存的情況出現，相當尷尬，讓不少還沒購入的人直呼「坐等7-11，全家超滅火的」。
記者張嘉哲/綜合報導
最近在臉書社團「7-11全家各超商新品共享區」有不少人開箱全家福袋的貼文，有人表示「今年全家福袋是發熱衣出清嗎？249元比去年還要貴，抽到的衣服還是S號，真的暈倒，真心不喜歡」、「看到有些人還有抽到發熱衣，我這個贈品是樂天女孩的棒球卡更扯，根本就是清庫存啊，太傻眼了，而且今年還漲價」。
貼文曝光後，不少人紛紛回應「發熱衣還不錯啦！只不過應該要是兌換券，強制什麼Size萬一穿不下怎麼辦」、「哇！感謝滅火，樂天女孩棒球貼紙怎麼好意思拿出來啊」、「我也是樂天女孩棒球卡....拿到整個眼神死」、「我買的福袋打開也是樂天女孩貼紙，還5張用橡皮筋捆超傻眼」、「樂天女孩貼紙比拿不到自己Size發熱衣還要爛耶」、「之前都有好康，像是保溫瓶，怎麼今年真的在清庫存啊」、「謝謝滅火，7-11光是外袋就贏全家了，錢省起來買7-11的福袋」。
而客人之所以覺得今年全家福袋不優質的原因，是因為贈品比往年還要不好，過去還有如保溫瓶的實用好物，雖然發熱衣還不錯，而且市價也不低，抽到等於回本，但是福袋內的Size都是配好的，等於即便抽到發熱衣，也可能遇到尺寸不合，完全不能穿的情況。
另外還有最尷尬的「樂天女孩貼紙」，那是去年2月至3月「WBC棒球經典賽」期間，全家所推出的活動，只要當時候去全家單筆消費滿100元的話，花10元就可以加購一張貼紙，如今活動都已經過快一年，卻出現在2024福袋當中，讓全家福袋被抓包是名副其實的「清庫存」。
反觀隔壁棚還沒開賣的7-11，今年推出299元的「水桶束口包」造型福袋，不僅花299元就能夠拿到跟IP聯名的袋子，裡面還有其他贈品、零食跟抽獎機會，相比這次全家的內容物來看，更多人覺得7-11的性價比在今年完勝。而7-11的新年福袋，全系列價格將在1月10日開始販售，每個價位都有限量，想要購買的民眾手腳可要加快了！