台灣平價牛排藏「1問題」！一堆人發現不再吃　老饕認：每間都是

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貼文一出，不少網友紛紛回應「真的！平價牛排店的牛排都沒那麼好吃」、「所以我現在都點雞腿排，要吃牛排只會去高檔一點的吃，或者自己買回家煎」、「平價牛排的雞腿排真的很好吃，尤其夜市的也是要點雞腿排好吃」、「平價牛排的如果一直用原肉，利潤肯定少很多，組合肉肯定口感沒有原肉好」、「雞腿排愛好者+1！平價牛排的牛排真的不好吃，真的幾乎每間都是」。
而也有老饕提到「吃過這麼多家平價牛排，即便店家標榜使用的是原肉，但是一定跟高檔餐廳挑選的部位、厚度都還是有差別，但是不管是高檔還是平價，雞腿排就是真材實料的雞肉，所以平價牛排幾乎每間雞腿排都比牛排好吃」、「平價牛排店賣你便宜還要賺錢，當然牛排只能用組合肉，雞腿排成本便宜，又是真的雞肉肯定會好吃囉！」
而《NOWnews》記者也詢問在牛排店數年經驗的張師傅，他向記者透露「現在市售平價牛排管或者夜市牛排店，因為要壓低成本，大部分還是都以組合肉為主，除非菜單上有強調『原肉』，否則一般都是比較建議一點全熟，而且也會發現販售『原肉的店家』價格絕對相比『組合肉的店家』高一些，大家自己可以去做取捨」。
張師傅強調，組合肉並沒有不好，只是因為這些肉類在經過切割、絞碎處理後，再重新拼湊成的肉排，加工過程會有細菌都跟著進到肉裡面，因此一定要吃全熟，吃到不熟的都有可能會造成拉肚子的情況產生，但能確定的是組合肉的口感一定沒有原肉好，因此許多人覺得平價牛排的雞腿排比牛排好吃，其實也挺正常。