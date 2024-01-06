冬天代表物不是巧克力了！超商擺滿「整片粉紅色」 眾人眼睛全亮
說到冬天，一定有不少人第一聯想到的是巧克力，過去在冬天時，各種巧克力的商品都會出籠，也成為許多女孩冬天必買的重要零嘴。然而，近日就有網友分享「現在冬天代表物已經不是巧克力了？」表示自己走進超商之後發現整片的草莓商品牆，粉色系相當療癒，貼文引起廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「最近天氣變冷又下雨，希望冬天的感覺可以持續久一點，不過印象之前超商到冬天都是主打巧克力、熱可可這種商品，但這幾年怎麼感覺都是變成草莓？像是7-11就直接擺出整片粉紅色的商品櫃，草莓是什麼時候把巧克力一哥打下來的啊？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「冬天水果一直都有草莓的存在啊！每年最期待冬天狂吃草莓」、「我覺得是草莓打卡拍照比較上相欸，畢竟鮮紅色的，比巧克力咖啡色、黑色還吸引人」、「草莓女生愛吃，消費策略上草莓更吸引人」、「因為巧克力可以在各情人節推，冬天就讓給草莓」、「可能巧克力的梗被玩得差不多了，草莓一大堆買了還可以拍照打卡」。
事實上，7-11去年也是有推出所謂的「巧克力大賞」，然而在年末的時候就由「草莓季」接棒登場，除了推出一系列的甜點、進口零食櫃等等，最受矚目的還有與台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」聯名合作，推出的「草莓開運霜饗」霜淇淋，將在1月10日正式開賣。
特別的是，這個草莓開運霜淇淋，是7-11首度復刻1980年代霜淇淋餅杯，希望在今年2024年的開端，獻上好運雙吉利開運祝福！而如果想要嚐鮮的民眾，也可以使用7-11官網的「門市查詢功能」，只要點選所在區域跟勾選想查詢的商品選項，就能看到哪些7-11門市有賣霜淇淋喔！