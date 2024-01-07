尼克妹拍影片5年不露臉！「真面目大公開」 觀眾驚：一秒就認出
YouTuber尼克是「這群人」的成員之一，除了團體頻道之外，尼克也和妻子Ashly一同開設頻道拍片，分享夫妻日常，深受觀眾喜愛。然而有在看尼克影片的人都知道，影片中，尼克妹都會以旁白、貼圖遮臉的方式參與其中，不少粉絲都相當好奇尼克妹的長相。然而6日尼克上傳最新影片中，尼克妹藏臉5年終於公布真面目，不少人紛紛直呼「也太漂亮了！」
記者張嘉哲/綜合報導
尼克跟Ashly日前上傳最新影片，標題寫下「尼克妹正式露臉！猜猜本尊是誰」影片中尼克找來五位女孩，透過看腿以及手等局部部位來猜看看哪一位是自己的妹妹，結果一剛開始先是猜簡單的腿跟手指，結果尼克根本完全沒答對，反倒是Ashly連得分兩題。讓尼克妹剪片也用旁白調侃「都這麼多年了....還能猜錯自己妹妹的腿」。
後來影片中段，要看的是「胸部」，尼克跟Ashly大吃一驚，後來原來是看X光片胸腔的部分，結果兩個人都答錯，又發現尼克答案3號是自己的胸部X光片，笑翻在場所有人。
而影片最後，尼克妹終於揭曉真面目，尼克也宣布重磅消息，表示新的一年，尼克妹將以自己的名字「芮尼」開啟個人YouTube頻道，請大家多多支持；尼克夫妻也透露，尼克妹去年底和Ashly合拍公益寫真本，已經全數賣出，包含觀眾捐款的800本加上自己的小心意，一共20萬元已經捐款給伊甸社會福利基金會做公益！
影片曝光後，不少網友紛紛回應「尼克妹一出場就認出來了！真的就是一家人」、「尼克妹超正的啦！希望她經營頻道順利」、「真的就是一家人！一出場我就認出來了，好有氣質」、「好喜歡尼克妹啊！超級漂亮的」、「預祝尼克妹頻道順利經營！藏臉五年辛苦了！」