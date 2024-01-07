全家福袋漲價！她拆開見「店員制服」傻眼　眾眼睛全亮：人品爆發

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只見該件衣服是比較偏暗藍色的POLO衫，跟全家店員襯衫版本的制服還真的有幾分相似，不少網友看完之後紛紛笑稱「請打開穿上走進全家，就可以上班囉！」、「這年頭真不容易，只想買個希望結果直接上工了」、「免面試快速上班，打開福袋即可報到」、「笑死！真的有點像，穿上去可能真的被誤會成店員」、「到底誰把店員的制服丟進去福袋啦哈哈哈哈」。
不過，也有內行的網友發現，該件衣服其實不是全家的店員制服，而是全家跟品牌FYNE合作聯名的「100%無限循環POLO衫」，是以服裝永續循環概念出發，實踐衣服可回收再生的理念，單件在官網售價要999元，「這件衣服要999元耶！當初有買超好穿的啊」、「這件衣服999元耶！其實如果能穿的話大回本」、「是跟FYNE聯名款啦！這件當時候售價999元的捏，我寧願抽到這個也不要樂天女孩貼紙哭哭」。
事實上，這次的全家福袋因為比往年漲價49元，以往200元就有保溫瓶可以抽，因此這次漲價才讓更多人期待。而截至目前為止，最大獎應該是七龍珠一番賞（小毛巾）、全家自有品牌石墨烯發熱衣（699元）、全家聯名款POLO衫（999元）等，這幾樣如果開到的話等於就能回本，其他抽獎券、飲料兌換券、零食等同多送。
而最讓人差評禮物的就是「樂天女孩貼紙5張」，因為這是去年2月至3月「WBC棒球經典賽」期間，全家所推出的活動，只要當時候去全家單筆消費滿100元的話，花10元就可以加購一張貼紙，因此福袋打開，如果抽到這種貼紙，不僅價值只有50元，而且也不是每個人都喜歡棒球相關周邊，如今活動都已經過快一年，卻出現在2024福袋當中，讓全家福袋今年被抓包是名副其實的「清庫存」。