台灣平價牛排藏「1問題」！一堆人發現不再吃　老饕認：每間都是

全家福袋漲價！她拆開見「店員制服」傻眼　眾眼睛全亮：人品爆發

▲今年全家的龍年福袋率先開賣，一袋價值249元，比過去幾年200元的福袋漲價49元，評價褒貶不一。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲今年全家的龍年福袋率先開賣，一袋價值249元，比過去幾年200元的福袋漲價49元，評價褒貶不一。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

每到新年的時候，台灣四大超商都會推出超值福袋，而今年全家的龍年福袋率先開賣，一袋價值249元，比過去幾年200元的福袋漲價49元，評價褒貶不一。然而，近日就有網友買全家福袋來試看看手氣，結果打開之後發現一件「全家店員配色的衣服」，讓她完全笑不出來，貼文引起廣大迴響，不過也有人表示「這件衣服要999元耶！其實如果能穿的話回本賺爆」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
最近在全家福袋開賣之後，不少民眾都買來試看看手氣，其中有網友打開之後表示「買了一袋打開發現有送一件衣服，衣服顏色好像全家的制服哈哈，不知道除了衣服之外，大家都抽到什麼？」、「.....我的福袋抽到一件全家制服嗎？哭哭我的保溫瓶今年沒有了嗎？」

▲網友分享購買全家福袋抽到「店員制服」，讓他哭笑不得。（圖/7-11全家新品分享區）
▲網友分享購買全家福袋抽到「店員制服」，讓他哭笑不得。（圖/7-11全家新品分享區）
只見該件衣服是比較偏暗藍色的POLO衫，跟全家店員襯衫版本的制服還真的有幾分相似，不少網友看完之後紛紛笑稱「請打開穿上走進全家，就可以上班囉！」、「這年頭真不容易，只想買個希望結果直接上工了」、「免面試快速上班，打開福袋即可報到」、「笑死！真的有點像，穿上去可能真的被誤會成店員」、「到底誰把店員的制服丟進去福袋啦哈哈哈哈」。

不過，也有內行的網友發現，該件衣服其實不是全家的店員制服，而是全家跟品牌FYNE合作聯名的「100%無限循環POLO衫」，是以服裝永續循環概念出發，實踐衣服可回收再生的理念，單件在官網售價要999元，「這件衣服要999元耶！當初有買超好穿的啊」、「這件衣服999元耶！其實如果能穿的話大回本」、「是跟FYNE聯名款啦！這件當時候售價999元的捏，我寧願抽到這個也不要樂天女孩貼紙哭哭」。

▲結果該件衣服是全家跟FNYC聯名款，官方售價要999元，等於抽到就回本4包福袋的價碼，其實是好的贈品。（圖/FA選物官網）
▲結果該件衣服是全家跟Fyne聯名款，官方售價要999元，等於抽到就回本4包福袋的價碼，其實是好的贈品。（圖/FA選物官網）
事實上，這次的全家福袋因為比往年漲價49元，以往200元就有保溫瓶可以抽，因此這次漲價才讓更多人期待。而截至目前為止，最大獎應該是七龍珠一番賞（小毛巾）、全家自有品牌石墨烯發熱衣（699元）、全家聯名款POLO衫（999元）等，這幾樣如果開到的話等於就能回本，其他抽獎券、飲料兌換券、零食等同多送。

而最讓人差評禮物的就是「樂天女孩貼紙5張」，因為這是去年2月至3月「WBC棒球經典賽」期間，全家所推出的活動，只要當時候去全家單筆消費滿100元的話，花10元就可以加購一張貼紙，因此福袋打開，如果抽到這種貼紙，不僅價值只有50元，而且也不是每個人都喜歡棒球相關周邊，如今活動都已經過快一年，卻出現在2024福袋當中，讓全家福袋今年被抓包是名副其實的「清庫存」。

▲有民眾更傻眼，打開贈品驚見樂天女孩棒球卡，是去年2月全家推出的活動，真的是「清庫存」被抓包。（圖/7-11全家新品分享區）
▲有民眾傻眼，打開全家福袋贈品驚見樂天女孩棒球貼紙，是去年2月全家推出的活動，「清庫存」被抓包。（圖/7-11全家新品分享區）

全家福袋漲價49元！她拆開「抓包清庫存證據」　眾愣住：7-11贏了

獨／全家福袋降價了！撐不到過年「賣5天秒打折」　官方親揭真相

全家福袋大解密！10款內容物「編號全公開」　神手抽到「它」秒賺

全家福袋今開賣！四大超商福袋「內容物開箱」　CP值冠軍漲價了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選