台灣平價牛排王者翻盤了！孫東寶、我家牛排全淘汰　老饕只吃這間

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「板塊牛排還真的不錯，不過北部好像都沒有」、「孫東寶我覺得還不錯啊，玉米濃湯真的好喝」、「我家牛排是真的要吃旗艦店，其他家都慘輸」、「我選人从众厚切牛排，也有提供一點buffet，而且牛排好吃」、「貴族世家鮮饌館也是不錯啊，東西也蠻多的」、「南部推薦板塊牛排」。
不過，除了上述大家推薦的店家之外，有更多老饕的答案意外是「夜市牛排」，「我國中旁邊夜市的牛排100元，這才叫平價牛排」、「夜市牛排才叫做平價牛排好嗎？現在一堆賣到280元還敢叫平價牛排」、「問就是夜市牛排，每個人心中都有一間最頂夜市牛排，價位也稱得起平價」、「很多店內的牛排跟夜市牛排根本相同，價格差那麼多，我會選夜市牛排」、「我是只吃我家夜市這邊牛排啦，牛排館那根本不是平價牛排，算中價位了」。
綜合老饕意見，多數人認為既然都叫做「平價牛排」，那價格就應該要真的「平價」，在現今物價高漲的時代，已經有許多店家的牛排賣到200元以上，早就失去平價牛排的真諦，反觀許多夜市的牛排店家，還是一樣經濟又實惠，加上有些口感吃起來又差不多，不少人更偏向選擇「夜市平價牛排」，而不是餐廳等級的「平價牛排」。
《NOWnews》記者也實際查詢，像是台南在夜市擺攤的平價牛排攤位，就還有100元就能吃到牛排的店家，記者自己過去就讀的國中旁邊，也曾經有名為「滿滿牛排」的店家，能用60元吃到豬排、80元吃到牛排，如今數十年過去，雖然豬排已經漲到80元、牛排100元，但價格還是屬於「平價」，對於現在許多平價牛排館都是販售200元以上的價格，心目中的平價牛排霸主還真的是這些店家們！