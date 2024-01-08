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收放之間，Porsche 911 GT3 with Touring Package 重新解構旅行的意義

▲收放之間，Porsche 911 GT3 with Touring Package 重新解構旅行的意義
▲收放之間，Porsche 911 GT3 with Touring Package 重新解構旅行的意義

2GameSome - 有車賞

旅行的意義，不僅止於目的地的探詢，更在途經每寸土地的記憶。對於專業旅人而言，旅行之定義是如此存在著。而當駕著Porsche 911 GT3 with Touring Package出遊時，對於旅行的意義，更有深刻且難忘的體會。

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最接近賽車的街道用車，Porsche 911 GT3家族誕生目的從來沒有車迷朋友加以質疑，但當衝突的披掛上了Touring Package，稍微削減了硬橋硬馬的競技意味，添增了外出旅遊的便利與閒適，卻因此意外的獲得了一派性能迷的瘋狂支持。從991世代正式誕生、可搭載於GT3車款上的Touring Package套件，完全承襲1973年當時Carrera RS提供的Touring選配套件思維—在競技的本質基礎上，提供些許的舒適機能。當然，若此次本文主角911 GT3 with Touring Package的身上，「低調」，可能是更為迷人的特色。

試駕車款為Porsche 911 GT3 with Touring Package，建議售價為新台幣1,028萬元起。
試駕車款為Porsche 911 GT3 with Touring Package，建議售價為新台幣1,028萬元起。
骨子裡，此輛911 GT3 with Touring Package毫無疑問的承襲前輩911 GT3 R賽車的組件，從引擎規格、引擎腹內科技、懸吊架構等，到賽車中不可或缺的輕量化工程，CFRP前廂蓋、車窗玻璃、煞車碟盤、鍛造輪圈、排氣系統到等LFP磷酸鋰鐵電池皆無例外；而在外觀上，捨棄了招牌源自911 RSR GT賽車、具備倒勾式（Swan Neck）連桿的擾流尾翼，改以電動升降擾流尾翼，以及引擎蓋上註明於GT3身份字樣下的「Touring」字樣，將GT3對於自身性能實力的張牙舞爪稍微內蘊內收了些，就像在運動錶當道之際，卻願意選擇文錶作為配戴的收藏家，偏愛在稍微低調的外表下欣賞工藝結晶，確實也為911 GT3 with Touring Package吸引玩家的另種魅力。

標配深黑LED頭燈系統，含保時捷動態照明系統（PDLS）。
標配深黑LED頭燈系統，含保時捷動態照明系統（PDLS）。
源自911 GT3 R賽車的空力工程，前廂蓋也同樣有導流孔設計。
源自911 GT3 R賽車的空力工程，前廂蓋也同樣有導流孔設計。
採用CFRP打造的前廂蓋。
採用CFRP打造的前廂蓋。
試駕車款另外選配CFRP車頂。
試駕車款另外選配CFRP車頂。
單顆螺絲輪圈尺碼為前255/35R20，後為315/30R21，碟盤尺寸則為前408/後380mm，紅色煞車卡鉗也為標配。
單顆螺絲輪圈尺碼為前255/35R20，後為315/30R21，碟盤尺寸則為前408/後380mm，紅色煞車卡鉗也為標配。
外觀捨棄具備倒勾式（Swan Neck）連桿的擾流尾翼。
外觀捨棄具備倒勾式（Swan Neck）連桿的擾流尾翼。
外觀選配選用黑色Touring外觀套件，因此連車尾上的品牌銘牌也為黑色處理。
外觀選配選用黑色Touring外觀套件，因此連車尾上的品牌銘牌也為黑色處理。
電動升降擾流尾翼。
電動升降擾流尾翼。
無需加價就可選配PDK七速雙離合自手排變速系統，展現了911 GT3 with Touring Package的旅行與實用原意，不過試駕車型仍維持六速GT跑車手排變速箱，讓此車的核心又稍微與偏向了GT3本質的競技價值。但不可否認的，縱使駕馭著屬911車系中頂級武鬥派別的GT3車型，手排介面的設計在911世代不斷的進化下具相當親和力，就算已有多時未接觸到手排試駕車款，仍可以迅速上手駕馭。

儀表板除了中央仍維持傳統指針設計，兩側皆改為7吋數位螢幕呈現。
儀表板除了中央仍維持傳統指針設計，兩側皆改為7吋數位螢幕呈現。
GT3跑車式多功能方向盤含駕馭模式切換器，含12點鐘方向標記。
GT3跑車式多功能方向盤含駕馭模式切換器，含12點鐘方向標記。
跑車計時套件。
跑車計時套件。
中央為10.9 吋高解析度觸控式螢幕整合保時捷通訊管理系統（PCM）。
中央為10.9 吋高解析度觸控式螢幕整合保時捷通訊管理系統（PCM）。
試駕車型標配六速GT跑車手排變速箱，也可不加價選配PDK七速雙離合自手排變速系統。
試駕車型標配六速GT跑車手排變速箱，也可不加價選配PDK七速雙離合自手排變速系統。
設置於駕駛左側的引擎啟閉介面清楚展現Porsche的競技本位。
設置於駕駛左側的引擎啟閉介面清楚展現Porsche的競技本位。
試駕車款選配要價新台幣94,700元的Bose音響系統。
試駕車款選配要價新台幣94,700元的Bose音響系統。
乘坐著列為標配的跑車升級座椅，透過雙前座四向電調機制，讓911 GT3 with Touring Package在平時駕馭或遠行時多了些貼心，當然，要升級18向電調也沒問題，甚至有著更硬派的賽車桶型座椅供加價選擇。但無論座椅為何，那極為直接的底盤回饋，以及安置在後的自然進氣水平對臥聲浪，都是伴隨旅途最為獨特的旅伴，不僅將此趟體驗旅程打造成難以取代的回憶，更清楚著訴說自身無可取代性能結晶的獨特身份。

標配跑車升級座椅，雙前座具備四向電調機制。
標配跑車升級座椅，雙前座具備四向電調機制。
後座並無配置座椅。
後座並無配置座椅。
前行李箱容積為132公升。
前行李箱容積為132公升。
不同於刻意調校或營造的引擎運轉或排氣聲浪，安置於後軸上的4.0升自然進氣水平對臥汽油引擎，在收油與退檔間僅有乾淨利落的聲音，而沒有過度的爆燃聲。直到8400rpm方才輸出的510匹最大馬力，峰值扭力更須在6100rpm轉速區間才會全力輸出470Nm水準，這早已違背當前動力科技主流的配置，卻讓人無需適應，而是猶如一嚐就無法自拔的毒藥，讓人如上癮般的想要探索高轉速的迷人世界，眼前的轉速指示燈像是開啟新世界的燈號般，告訴駕駛後方的樂趣更為加倍。

搭載4.0升自然進氣水平對臥汽油引擎，具備510ps/8400rpm最大馬力與470Nm/6100rpm峰值扭力輸出。
搭載4.0升自然進氣水平對臥汽油引擎，具備510ps/8400rpm最大馬力與470Nm/6100rpm峰值扭力輸出。
原廠數據顯示，六速GT跑車手排變速箱車型可於3.9秒完成0~100km/h加速過程，PDK七速雙離合自手排變速箱車型則為3.4秒。
原廠數據顯示，六速GT跑車手排變速箱車型可於3.9秒完成0~100km/h加速過程，PDK七速雙離合自手排變速箱車型則為3.4秒。
隨著引擎轉速的攀升，聲浪的頻率逐漸高亢，卻絲毫沒有聲嘶力竭的粗糙，而是紮實且緊密的天籟，雖然手排車型的加速秒數不若PDK車型來得電光火石，但更自主的轉速掌控，近一步拉近了人與車的距離。而提到人車合一，那源自賽車的底盤組件，雙A臂與多連桿的前後懸吊幾何，成為了精準與直接的轉向手感保證，輔以電子避震系統的加持，面臨著台灣路況品質也不至於讓人有投降轉投向休旅車款的念頭；標配的機械式後軸差速器與運動化後軸轉向系統，又讓這超過500匹馬力的後驅猛獸如此聽話的隨駕駛意念殺彎出彎，縱使稍微產生車尾偏滑，也是如同引擎運轉與手排操作介面般，順暢且絲滑的運作著。雖然動力澎湃，卻調校的讓駕駛得以高度掌控，如此的信心度更讓人對於極限躍躍欲試而非淺嚐即止，911 GT3 with Touring Package的迷人精髓，莫過於此。

配備不同駕駛模式，自動補油功能也添增駕馭順暢度。
配備不同駕駛模式，自動補油功能也添增駕馭順暢度。
標配的機械式後軸差速器與運動化後軸轉向系統，可讓這頭後驅猛獸聽話的隨駕駛意念殺彎。
標配的機械式後軸差速器與運動化後軸轉向系統，可讓這頭後驅猛獸聽話的隨駕駛意念殺彎。
礙於公路交通規範，對於911 GT3 with Touring Package的整體實力無法盡可能探索，但在相處的數個小時區間，卻讓人在當前高度追求智能化、機能化、電動化、自動化的造車潮流中，找回了與機械相處的原始與純粹。從A點到B點的旅行中，不再只有快速與恬適，更有不同表情的層次，人與車溝通的語言，不再是單方面的付出，而是兩者間高度的互動與對談，駕駛的手腕與足踝的細微變化與操作，都可在車身的動態中感受到直接不掩飾的回應。

911 GT3 with Touring Package的存在，讓人在當前高度追求智能化、機能化、電動化、自動化的造車潮流中，在平日的駕駛過程中，找回了與機械相處的原始與純粹。
911 GT3 with Touring Package的存在，讓人在當前高度追求智能化、機能化、電動化、自動化的造車潮流中，在平日的駕駛過程中，找回了與機械相處的原始與純粹。
開著一輛以賽道理念而生的運動跑車遠行？原本看似不合情理，但透過Porsche工程師的巧手與造車美意，911 GT3 with Touring Package讓這一切顯得如此美好，美好到讓人想要永遠的停留在此趟旅程之中。

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