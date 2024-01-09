倒數96小時戰報／反攻綠營本命區　侯友宜：南部人已經沒欠民進黨

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賴清德周日結束高雄舉辦競選造勢大會，昨一早赴屏東東港東隆宮參拜，並展開黃金週「美德雙全、雙箭齊發」全國掃街行程，賴清德表示，從台灣最南端出發，象徵總統從南端出發往北前進總統府。針對藍營質疑，他疑似搭配推動台南捷運綠線計畫，涉入炒地炒房，一年暴賺800萬，他回應，住不是為了租給學生謀取房租，也沒有炒土地，「相信國人不會這樣做，我賴清德也不會這樣做」。
趙少康日前喊話中國國台辦，中共軍機勿擾台以表善意，賴清德質疑，趙少康這段話耐人尋味，為何對於中國文攻武嚇，趙從來不批判中國？而是批評台灣政府挑釁中國，但為何在選前一周提出此說法？為什麼只限投票之前？顯然是為了選舉，一時性的訴求，不值得支持。
【國民黨】
侯友宜昨晚在台中大造勢，吸引12萬支持者到場。侯友宜說，他對台中市民、全國人民與國家的承諾，說到做到、永不改變，他會讓台海安定、台灣安全、世界安心，台灣永續繁榮走下去「我們一定做得到」。他下午先到南部掃街，他說，高雄的造勢大會，看到南部人衝出來力挺，讓人感動。「南部人已經沒欠民進黨」，呼籲用選票支持侯康配，讓政黨輪替。
此外，《POP最正點》昨播出侯友宜專訪，談到自己與賴清德、柯文哲不同，侯友宜再度抨擊賴清德的「台獨」思想，至今不願說清楚兩岸政策，而柯文哲，「一下說是墨綠，一下又掛國旗，到底在想甚麼？」
民進黨立委羅致政日前爆出不雅影片外流事件，外傳新北市調查處已掌握鑑定結果，認定相關影片不是深偽造假，不過恐要到選後才會公布調查結果。侯友宜對此喊話，「我限你24小時內趕快公布」，如果不公布，就會被懷疑國家機器是否介入。
【民眾黨】
柯文哲昨到高雄參拜，台灣經濟民主連合昨邀集多位太陽花運動發起人與參與者召開記者會，呼籲應堅持太陽花精神，反對重啟服貿貨貿，林飛帆也出席，表態反對重啟服貿談判。柯文哲回應，當年就是反黑箱，太陽花價值不就是公開透明嗎？《兩岸協議監督條例》躺在立法院躺多久了，還酸，「啊你林飛帆現在變林9萬，林9萬是符合太陽花學運的嗎？」
對於國民黨近日頻喊出要與民眾黨組聯合政府。柯文哲表示，國民黨選到「沒步了」，只剩操作棄保，他很清楚選舉主軸若拉回統獨兩極對抗，不用選都知道結果，「站在統那一邊一定不會贏」。
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