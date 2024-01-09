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全家福袋踢到鐵板了！眾揭「2大敗筆」跌落神壇　內行建議1招神解

▲全家福袋在日前正式開賣，不過許多開箱文出籠之後，不少民眾都被滅火不想購買。（圖/7-11全家新品共享區）
▲全家福袋在日前正式開賣，不過許多開箱文出籠之後，不少民眾都被滅火不想購買。（圖/7-11全家新品共享區）

記者張嘉哲/綜合報導

每到新年的時刻，台灣四大超商都會推出龍年福袋，而今年全家福袋，從2024年1月1日開賣，全台限量80萬個，7-11則同樣跟各大IP聯名，福袋將於1月10日正式開賣。不過全家這次推出的福袋比往年漲價49元，而品質卻大不如前，不少過去幾年都有購買的民眾今年都不買了，導致許多門市的福袋都是擺滿，呈現「滯銷的情況」，在社群上引起廣大討論，不少人也點破主因。

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最近在全家福袋開賣之後，不少人在臉書社團「7-11全家新品共享區」貼文指出「感覺今年全家福袋很難賣，經過某店看到壓力山大的數量」、「前幾天去全家繳費時看到滿滿的龍年福袋，順手買了一袋249元，開箱後覺得真的賣太貴，難怪架上還剩下這麼多」只見貼出的畫面，滿滿的全家龍年福袋在架上，跟過去幾年相比，銷售熱度確實有落差。

▲全家福袋近日開賣，不過評價不是相當好，還被顧客抓到有清庫存的情況出現。（圖/7-11全家新品共享區）
▲全家福袋近日開賣，不過評價不是相當好，還被顧客抓到有清庫存的情況出現。（圖/7-11全家新品共享區）
貼文曝光後，不少人紛紛回應「今年莫名的漲了49元.....禮物都沒有前幾年好，不知道在漲什麼意思的」、「加價不加量誰要買啊，今年真的被開箱文滅火滅到不買了」、「這次就真的出清被抓到了啊，而且還漲價，滯銷真的不意外」、「7-11至少零食吃完還有外袋可以用」、「今年漲價+贈品清庫存被抓到，開箱文都滅火了」；也有人建議全家，既然都有公開福袋代碼的內容物，不如福袋上寫代碼讓大家挑自己想要的零食飲料，還比較可能賣得出去。

綜合網友意見，許多人認為今年「全家福袋」之所以踢到鐵板，是因為「售價」以及「贈品清庫存」的緣故，往年全家福袋都是販售200元，而今年漲價至249元，原本期望加價加量，結果近日卻有許多人開箱之後，收到過去全家的活動商品，因而不少人滅火，在今年選擇不購買全家福袋。

▲有民眾更傻眼，打開贈品驚見樂天女孩棒球卡，是去年2月全家推出的活動，真的是「清庫存」被抓包。（圖/7-11全家新品分享區）
▲有民眾傻眼，打開全家福袋贈品驚見樂天女孩棒球卡貼紙，是去年2月全家推出的活動，「清庫存」被抓包。（圖/7-11全家新品分享區）
其中最經典的就是「樂天女孩棒球卡貼紙」，是全家去年2月至3月「WBC棒球經典賽」期間，全家所推出的活動，只要當時候去全家單筆消費滿100元的話，花10元就可以加購一張貼紙，如今活動都已經過快一年，卻出現在2024龍年福袋當中，當場被抓包是「清庫存的證據」；另外雖然也有高單價的發熱衣、POLO衫，但畢竟不是兌換券形式，也因此可能需要穿L號的民眾抽到S號，出現不能穿的情況出現，設計上確實還有待改進。

回顧過去全家福袋造成瘋搶的原因，因為福袋內還有抽中保溫瓶機會、以及當年應景的「天竺鼠車車」等玩偶商品，而且售價只要200元；而499元的福袋還可能會抽到超可愛的小熊維尼藍牙音響，因此不少人都希望小錢拼到大禮物，所以相當熱銷。如今全家龍年福袋開賣才9天，就被爆出滯銷的情況，該如何優化福袋內容跟其他超商比拼，想必也是全家超商明年的一大課題。

▲全家福袋過去以禮物保溫瓶吸引不少人購買，當時還有應景的「天竺鼠車車」，深受民眾喜愛。（圖/7-11超商新品資訊分享區）
▲全家福袋過去以禮物保溫瓶吸引不少人購買，當時還有應景的「天竺鼠車車」，深受民眾喜愛。（圖/7-11超商新品資訊分享區）

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