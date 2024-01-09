全家福袋踢到鐵板了！眾揭「2大敗筆」跌落神壇　內行建議1招神解

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貼文曝光後，不少人紛紛回應「今年莫名的漲了49元.....禮物都沒有前幾年好，不知道在漲什麼意思的」、「加價不加量誰要買啊，今年真的被開箱文滅火滅到不買了」、「這次就真的出清被抓到了啊，而且還漲價，滯銷真的不意外」、「7-11至少零食吃完還有外袋可以用」、「今年漲價+贈品清庫存被抓到，開箱文都滅火了」；也有人建議全家，既然都有公開福袋代碼的內容物，不如福袋上寫代碼讓大家挑自己想要的零食飲料，還比較可能賣得出去。
綜合網友意見，許多人認為今年「全家福袋」之所以踢到鐵板，是因為「售價」以及「贈品清庫存」的緣故，往年全家福袋都是販售200元，而今年漲價至249元，原本期望加價加量，結果近日卻有許多人開箱之後，收到過去全家的活動商品，因而不少人滅火，在今年選擇不購買全家福袋。
其中最經典的就是「樂天女孩棒球卡貼紙」，是全家去年2月至3月「WBC棒球經典賽」期間，全家所推出的活動，只要當時候去全家單筆消費滿100元的話，花10元就可以加購一張貼紙，如今活動都已經過快一年，卻出現在2024龍年福袋當中，當場被抓包是「清庫存的證據」；另外雖然也有高單價的發熱衣、POLO衫，但畢竟不是兌換券形式，也因此可能需要穿L號的民眾抽到S號，出現不能穿的情況出現，設計上確實還有待改進。
回顧過去全家福袋造成瘋搶的原因，因為福袋內還有抽中保溫瓶機會、以及當年應景的「天竺鼠車車」等玩偶商品，而且售價只要200元；而499元的福袋還可能會抽到超可愛的小熊維尼藍牙音響，因此不少人都希望小錢拼到大禮物，所以相當熱銷。如今全家龍年福袋開賣才9天，就被爆出滯銷的情況，該如何優化福袋內容跟其他超商比拼，想必也是全家超商明年的一大課題。