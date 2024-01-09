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高麗菜價格恐崩盤？胡忠一堅決「今年不出手」　曝價格不跌關鍵

▲近期高麗菜價格下滑，但農業部農糧署長胡忠一表示，過段時間價格就會回穩、出現上漲情況。（圖／記者陳明中攝影）
▲近期高麗菜價格下滑，但農業部農糧署長胡忠一表示，過段時間價格就會回穩、出現上漲情況。（圖／記者陳明中攝影）

記者林志怡／台北報導

高麗菜供應量大增導致市場價格明顯下滑，近期價格跌多漲少，其中台北拍賣價格下滑到8.7元。但農業部農糧署長胡忠一接受媒體聯訪時表示，目前高麗菜的價格並不差、農民仍有利潤空間，後續天氣轉涼、加上農曆春節備貨，需求量會有明顯提升，而高麗菜成長需要時間，價格不可能崩盤到很低的價格。

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胡忠一說明，農糧署2023年10月底、11月起，已多次發佈高麗菜超種警訊，提醒農民切勿超種高麗菜，否則2024年1月上旬的高麗菜一定會過量，目前如農糧署預測，多間加工企業、外銷企業等已陸續展開收購，其中多家瞄準保存期限較長的產銷履歷、有機高麗菜。

針對目前的高麗菜價格，胡忠一指出，目前台南善化、雲林等產地包場收購價格為一公斤5塊錢，台北拍賣價格為8.7元，農糧署監控現場價格為3.9元、拍賣市場價格為5.9元，而高麗菜的成本價大約在5.9元到6元左右，農民目前仍有每公斤2元以上的利潤空間。

胡忠一解釋，以往農糧署會維持高麗菜每公斤價格10元左右，也因此有多項措施，而以現況來說，如果能減量2到3％，高麗菜每公斤價格可以回到10元，但目前高麗菜價格並不差，農民不會允許農糧署進行根除或廢棄，除非價格跌到5元以下。

此外，胡忠一表示，現在不少人有「賭一把」的心態，覺得總統大選前、農糧署一定會出手救高麗菜價，因此持續種植高麗菜，但他強調，這次他不會出手，因為農民該適時休耕、轉作，調整種植策略，如種植綠花椰等可以冬菜夏食的種類，「絕對不要把它當成下注、賭博，這樣對全民都不好。」

胡忠一進一步指出，品質好的高麗菜會獨立出口，但近期部分高麗菜受到颱風、蟲害、頂燒症等影響，賣相並不好，如果出口的話，可能會影響到台灣的信譽，因此會轉交由加工廠處理，而各都會區的農會也有持續協助促銷、幫助農民團體。

對於後續的高麗菜價格，胡忠一強調，現在的價格是合理的，而後續天氣轉涼、民眾吃鍋、農曆春節前餐飲業備貨，會使用到非常多的量，而高麗菜的成長速度較慢、出貨量少，兩相平衡之下，高麗菜價格不可能崩盤，或是跌到很低的價格，過一陣子就會出現價格上揚情況。

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